Allerta Meteo, tregua solo temporanea: nuovi forti temporali in arrivo su Veneto ed Emilia-Romagna

MeteoWeb

Dopo una notte segnata da temporali violenti, l’atmosfera sembra concedere una breve parentesi di tranquillità. Ma si tratta, come spesso accade in questi casi, solo di una tregua effimera. Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare nuovamente nel giro di poche ore, con particolare attenzione rivolta alle regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, dove già da questo pomeriggio sono attesi nuovi fenomeni temporaleschi, anche intensi.

Veneto: torna l’instabilità, pomeriggio ad alto rischio

Nella prima parte della giornata di oggi, il Veneto godrà di ampie schiarite, ma si tratterà di una fase transitoria. Le condizioni atmosferiche appariranno stabili solo in apparenza, mentre al suolo e in quota si accumulerà energia potenziale utile alla formazione di nuovi sistemi convettivi nel pomeriggio.

A partire dalle ore centrali e nel corso del pomeriggio, l’atmosfera subirà un’improvvisa inversione di tendenza: si attende lo sviluppo di temporali organizzati, in alcuni casi strutturati come QLCS (sistemi convettivi a linea quasi continua). Questi fenomeni potranno essere accompagnati da nubifragi, raffiche di vento intense e grandinate, anche con chicchi di dimensioni significative.

Il transiente meteorologico tra la fine dell’ondata di calore e il ritorno a condizioni più fresche e stabili non si è ancora completato. La presenza di aria più fresca in quota che interagisce con il caldo e l’umidità residui nei bassi strati continua a rendere l’ambiente favorevole a fenomeni localmente severi.

La Protezione Civile del Veneto ha confermato l’ALLERTA GIALLA per rischio temporali forti, valida per l’intera giornata. Le autorità raccomandano massima prudenza, in particolare nelle aree soggette a criticità idrogeologiche e nei centri urbani dove la pioggia intensa potrebbe causare allagamenti lampo.

Emilia-Romagna: tra pomeriggio e notte attesa una doppia fase di maltempo

Lo scenario non è meno complesso sull’Emilia-Romagna, dove si attendono due distinte fasi temporalesche tra oggi e la notte successiva. La prima prenderà avvio tra le ore 13 e le 14, inizialmente sui rilievi appenninici emiliani e successivamente in propagazione verso le colline e le pianure.

Le zone più esposte saranno quelle dell’Emilia centrale — tra Bologna, Ferrara e le aree limitrofe — nonché la Romagna occidentale. Qui, nel tardo pomeriggio, saranno possibili temporali localmente violenti, con raffiche di vento e grandine anche di medie dimensioni.

Una seconda ondata instabile è prevista tra la notte di lunedì e le prime ore di martedì (fascia oraria indicativa: 23:00 – 05:00), in concomitanza con lo scivolamento verso sud dei temporali sviluppatisi sul Veneto. In questa seconda fase il rischio di grandine sarà più limitato, ma resteranno possibili rovesci intensi e un incremento della ventilazione da nord-est.

Una dinamica che conferma l’estremizzazione estiva

Questo nuovo peggioramento meteo conferma quanto ormai stia diventando comune, nelle estati del nuovo millennio, osservare rapide alternanze tra ondate di calore africano e break temporaleschi intensi. Il passaggio repentino da giornate torride a eventi estremi è la conseguenza di un’atmosfera più energizzata e sensibile ai contrasti termici.

Il mix tra alta umidità, temperature elevate e l’arrivo in quota di aria più fredda crea le condizioni ideali per forti moti convettivi. Ecco perché anche dopo una notte di temporali, come quella appena vissuta, una giornata apparentemente più stabile può trasformarsi in poche ore in un nuovo episodio di maltempo severo.

Consigli e raccomandazioni

Si raccomanda di consultare costantemente gli aggiornamenti delle autorità locali, in particolare per chi si trova in zone sensibili a frane, allagamenti e forti raffiche di vento. È consigliabile evitare spostamenti non necessari nelle ore più critiche, e proteggere veicoli e strutture da possibili grandinate.

La fase di instabilità è attesa proseguire anche nei prossimi giorni, sebbene in forma meno diffusa. Restano dunque attuali le previsioni che indicano un’estate 2025 all’insegna di forti contrasti atmosferici e un’elevata frequenza di eventi estremi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: