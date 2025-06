British Airways sospende tutti i voli per Dubai e Doha. Arabia Saudita in “massima allerta”, la Farnesina richiama tutti gli italiani

MeteoWeb

Crescono le preoccupazioni internazionali per la guerra in Medio Oriente. La British Airways ha appena annunciato di aver sospeso tutti i voli per Dubai e Doha. L’Arabia Saudita è in stato di massima allerta militare per la sicurezza in seguito agli attacchi degli Stati Uniti all’Iran, hanno dichiarato domenica alla Reuters due fonti a conoscenza della questione.

Anche l’Italia è in stato di allerta. Alle 12:00 è stata convocata al Viminale la riunione del Casa (comitato analisi strategica antiterrorismo). Al Viminale, oggi pomeriggio alle 16, è convocato il Cnosp (Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica) presieduto dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con la partecipazione dei vertici di intelligence e forze di polizia a seguito dell’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran.

Avviso della Farnesina ai cittadini italiani in Qatar

“Alla luce del quadro di sicurezza regionale, si invitano i connazionali ad esercitare attenzione e cautela, a seguire le indicazioni delle Autorità locali e a verificare direttamente con le compagnie aeree gli itinerari di viaggio in ragione delle possibili restrizioni al traffico aereo. Si ricorda inoltre di registrare la propria presenza sul portale DoveSiamoNelMondo o sulla App ViaggiareSicuri, attivando la geolocalizzazione, e di monitorare regolarmente questo sito per ricevere informazioni aggiornate e tempestive sulla situazione di sicurezza in Qatar e nella regione“. L’Ambasciata d’Italia a Doha è raggiungibile per emergenze al numero 00974 55513365.

Avviso della Farnesina ai cittadini italiani negli Emirati Arabi Uniti [UAE]

“Si segnalano ulteriori sospensioni di voli civili nella regione del Golfo. Alla luce delle ostilità in corso tra Israele e Iran, si raccomanda ai connazionali di informarsi con le proprie compagnie aeree circa eventuali cancellazioni o variazioni dei voli. Si invitano inoltre i connazionali a esercitare cautela negli spostamenti, evitando in particolare di avvicinarsi alle installazioni militari nel Paese. Si ricorda di registrare la propria presenza con l’app Viaggiare Sicuri, attivando la geolocalizzazione, e di seguire gli avvisi sui social media dell’Ambasciata e del Consolato Generale. In una fase di incertezza del quadro regionale, si invitano i connazionali a informarsi tramite le fonti ufficiali“. Il cellulare di emergenza dell’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi è 00971 50 8180 780 (Emirato di Abu Dhabi), quello del Consolato Generale a Dubai è 00971 50 6563375 (Emirato di Dubai e Emirati del Nord).

Avviso della Farnesina ai cittadini italiani in Iraq

“A seguito dell’attacco USA in Iran di stanotte è possibile che si svolgano, già nelle prossime ore, manifestazioni di protesta in varie zone del Paese. Non sono da escludere attacchi contro basi e interessi internazionali e/o atti ostili contro cittadini stranieri. Si raccomanda a tutti i connazionali tuttora presenti in Iraq di limitare gli spostamenti allo stretto necessario“. Prima di intraprendere eventuali trasferte verso aeroporti o zone di confine siete pregati di avvisare questa Ambasciata al numero +964 786 699 3034.