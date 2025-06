Maltempo, anche un tornado in Emilia Romagna: avvistato a Salvaterra | VIDEO

MeteoWeb

Nubifragi, forte vento, grandine grossa e anche un tornado. I forti temporali che stanno colpendo buona parte dell’Emilia Romagna stanno producendo fenomeni estremi di ogni tipo, con gravi impatti sulle località colpite. In questo caso, un tornado è stato avvistato nelle campagne di Salvaterra, in provincia di Reggio Emilia, ma a pochi chilometri da Modena, nel cuore dell’Emilia. Il vortice, dall’aspetto minaccioso, ha sollevato tanta polvere ma sembra non aver provocato danni rilevanti.

Il tornado si è sviluppato in un’area compresa tra Sassuolo e Modena, intorno alle 16:20 – 16:30 del pomeriggio, durante forti temporali che hanno imperversato in zona facendo crollare la temperatura a +16°C dopo una massima di +32°C nel primo pomeriggio: un tracollo clamoroso di 16°C in pochi minuti! Clamorosi gli accumuli pluviometrici della vicina San Giovanni in Persiceto, con 87mm di pioggia. La situazione è drammatica in molte zone della Regione.

