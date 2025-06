Maltempo, esplodono i temporali in Sicilia: nubifragi tra Palermitano e Catanese | LIVE

MeteoWeb

Dopo giorni caratterizzati dalla presenza dell’anticiclone africano, che ha portato temperature ben oltre la norma su molte regioni italiane, è ora protagonista una goccia fredda in quota che ha stravolto lo scenario atmosferico sul Mediterraneo centrale. È in atto un peggioramento con un calo delle temperature al Sud: una breve tregua che determina instabilità, che tenderà ad accentuarsi sull’entroterra siciliano e sui rilievi calabresi, con possibili sconfinamenti fino alle coste tirreniche dell’isola. Al momento si segnalano temporali nel Palermitano (video di seguito, alle pendici orientali dell’Etna (immagini nella gallery, da Zafferana Etnea), tra costa messinese e catanese, e nel Siracusano, a Sud di Carlentini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.