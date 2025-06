Maltempo Lombardia, forti raffiche di vento nel Lecchese: abbattuta la ruota panoramica a Lecco

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il nord della Lombardia, creando non pochi problemi. Investita in pieno anche la provincia di Lecco. Il fortissimo vento scatenato dal temporale, con raffiche che hanno superato i 60km/h, ha abbattuto la ruota panoramica turistica di Lecco questa sera. L’attrazione era chiusa al pubblico. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, intervenuti con gli specialisti del soccorso acquatico per trarre in salvo due canoisti sorpresi in acqua dal maltempo. Le squadre di soccorso sono tuttora impegnate per fronteggiare le varie criticità generate dal maltempo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo della ruota panoramica. Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno consentito di escludere il peggio, anche se i danni sono ingenti. Il forte vento ha causato anche l’abbattimento di rami e cartelloni nella zona. Terrorizzati i passanti, che nel frattempo avevamo trovato rifugio sotto i portici e nei locali della zona. Nel giro di un’ora la situazione è poi radicalmente mutata e il cielo si è liberato.

Sul fronte piogge, nel Lecchese segnaliamo finora 29mm a Valvarrone, Piani Resinelli, 25mm a Mandello del Lario, 24mm a Perledo, 21mm a Loveno di Menaggio, mentre nella Bergamasca si registrano 34mm a Stezzano, 27mm ad Alzano Lombardo, 26mm a Valcanale di Ardesio, 26mm a Branzi.

L’arrivo di aria fresca, responsabile di questa sfuriata temporalesca in atto al Nord, sta determinando un crollo delle temperature: emblematico il caso di Milano, passata da una massima di +31°C ad appena +19°C.

