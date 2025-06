Maltempo, massiccia frana in Cadore: la colata di fango e detriti vista dall’alto | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco Borca di Cadore, nel Bellunese, dopo la frana di stanotte: squadre al lavoro con escavatori per liberare le strade da fango e detriti. Nel video a corredo dell’articolo il sorvolo dell’elicottero Drago del reparto volo di Venezia. Vigili del fuoco, ANAS e protezione civile sono ancora al lavoro da stanotte per sgomberare il prima possibile la SS51 Alemagna a Borca di Cadore (Belluno), unico collegamento stradale della valle del Boite che conduce a Cortina d’Ampezzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.