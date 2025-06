Meteo Piemonte, caldo nell’Alessandrino: sfiorati i +37°C a Sezzadio

MeteoWeb

La provincia di Alessandria nella morsa del caldo, con bollino rosso (livello 3 Arpa), fino a domenica 15 giugno. A metà del pomeriggio di oggi, venerdì 13, picchi massimi segnalati a Sezzadio (Acquese) con +36,9°C, seguito dal capoluogo con +34,8°C e da Isola Sant’Antonio (Bassa Valle Scrivia, al confine con il Pavese) e Novi Ligure con +34,6°C. Il livello 3 è classificato ‘di forte disagio’. Per questo, dalla Protezione Civile le raccomandazioni sono di idratarsi spesso e fare pause all’ombra, se si lavora all’aperto; non lasciare da soli in auto bambini, persone non autonome e animali; aiutare i soggetti maggiormente a rischio; informarsi costante sul sito del Ministero della Salute.

Ma non c’è solo il caldo. Per questa sera e domani, Arpa Piemonte segnala allerta meteo gialla per possibili temporali in Val Cerrina, Casalese, Basso Monferrato e Valenzano, con possibili locali allagamenti e grandine, fulmini, vento e isolati fenomeni di versante. I temporali in sconfinamento nelle pianure, localmente, potranno essere intensi.

