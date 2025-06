Oggi il lancio di Ax-4, la missione privata più ricca di esperimenti della storia

MeteoWeb

Oggi alle 08:31 ora italiana, SpaceX lancerà la missione Ax-4, trasportando 4 astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo di una capsula Crew Dragon di nuova generazione. Si tratta della 4ª missione con equipaggio organizzata dalla compagnia privata Axiom Space. Il decollo avverrà dal Kennedy Space Center della NASA in Florida: era inizialmente previsto il 10 giugno, ma è stato rinviato di 2 settimane a causa di una serie di imprevisti, tra cui forti venti in quota e perdite rilevate sia sul razzo vettore Falcon 9 che su uno dei moduli della ISS. Dopo verifiche e riparazioni, la missione ha finalmente ricevuto il via libera.

Missione Ax-4, l’equipaggio

A guidare la missione è Peggy Whitson, ex astronauta NASA e attuale direttrice dei voli umani per Axiom Space. Con 675 giorni trascorsi nello Spazio, Whitson detiene il record per il maggior tempo nello Spazio da parte di un astronauta statunitense. Inoltre, 3 astronauti internazionali debutteranno in orbita: Shubhanshu Shukla (India), pilota della missione; Sławosz Uznański (Polonia), specialista di missione per l’Agenzia Spaziale Europea; Tibor Kapu (Ungheria), specialista di missione. Per tutti e 3 si tratta del primo volo verso la ISS e del primo rappresentante nazionale in assoluto a raggiungere la stazione orbitante.

Scienza in orbita

Dopo circa 24 ore di viaggio, il modulo Crew Dragon dovrebbe attraccare alla ISS intorno alle 13 ora italiana di giovedì 26 giugno. Durante le 2 settimane previste di permanenza in orbita, l’equipaggio Ax-4 condurrà ben 60 esperimenti scientifici, il numero più alto mai realizzato in una missione Axiom. Le ricerche riguarderanno ambiti come biologia, medicina, materiali avanzati e tecnologie spaziali.

Il rientro sulla Terra avverrà con uno splashdown nell’Oceano Pacifico, in una data ancora da definire e che dipenderà dalle condizioni meteorologiche nella zona di ammaraggio.