Allerta Meteo domani, pomeriggio/sera con temporali e grandine: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo domani per il Nord/Est: sono attesi “locali temporali nel corso del pomeriggio/sera“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

PRETEMP ha emesso una tendenza per la giornata di domani, venerdì 11 luglio, “per le pianure e pedemontane del NE. Un aumento dell’instabilità è atteso nel pomeriggio-sera con temporali generalmente di debole/moderata intensità con associate grandinate di piccolo diametro e locali raffiche di vento“.

“Un ampio cut-off continua a stazionare sull’Europa dell’Est ponendo il NE del dominio di previsione sotto moderate correnti da NW a leggera curvatura ciclonica. Nel corso del pomeriggio di venerdì, una piccola e stretta onda corta scivolerà sul margine occidentale della circolazione, associata ad una modesta anomalia di PV e avvezione di vorticità positiva“, prosegue PRETEMP. “Il temporaneo aumento del gradiente andrà ad incrementare la ventilazione in quota con conseguente aumento del DLS 0-6 e 0-9 (localmente >15-17ms). Al suolo, in regime di pressione livellata, l’irraggiamento della pianura padana dovrebbe essere sufficiente ad innescare una blanda ventilazione da ESE in rientro dall’Adriatico forzando i paramentri di LLS sul Veneto centro-meridionale. Nonostante i passaggi dei giorni passati, modesta instabilità viene simulata da buona parte dei modelli con valori di SBCAPE> 6-700J/kg in massa d’aria secca ( LCL> 1.2-1.5km). La convezione è attesa innescarsi lungo la fascia pedemontana Veneto-Friulana in evoluzione verso le pianure. Le celle risulteranno distese e inclinate, come conseguenza di odografi uni-direzionali distesi verso SE, per tanto lo sviluppo di veloci e piccoli elementi supercellulari LP non è eslcuso. Tale sviluppi saranno favoriti lungo boundaries di basso livello solitamente collocabili tra Vicentino e Padovano, Trevigiano e Veneziano“.

“Sono previste locali grandinate, generalmente di piccolo diametro e locali raffiche di vento. In serata, conseguentemente all’aumento della forzante, potrebbero innescarsi piccole linee convettive orientate da NW verso SE, il rischio di piogge intense dovrebbe comunque essere limitato dai profili termodinamici non idonei“, conclude il bollettino.

