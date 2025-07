Allerta Meteo, forte maltempo al Nord: temporali, grandine e tornado tra domenica e lunedì per il Ciclone Isaac

MeteoWeb

Il Ciclone Isaac, proveniente dall’oceano Atlantico, alimenta forte maltempo in Europa: una grande anomalia in Francia, dove il Tour de France sta vivendo giornate pazzesche (oggi e soprattutto domani) per il freddo e le piogge torrenziali sui Pirenei, nella zona da sempre temuta per il caldo intenso, e anche al Nord Italia dove tra domani e dopodomani, domenica 20 e lunedì 21 luglio avremo maltempo molto violento. L’eco del catastrofismo climatico è forte, tanto che si parla ancora del gran caldo del 1° luglio con la chiusura della Tour Eiffel a Parigi, ignorando poi tre settimane consecutive di freddo anomalo.

E anche sull’Italia si parla troppo, spesso a sproposito, dell’ondata di caldo in arrivo al Sud (la prima di questa stagione estiva, molto veloce), ignorando il freddo anomalo e il forte maltempo in arrivo sulle Regioni del Nord. Ebbene, già oggi abbiamo nubi sparse e qualche pioggia in Piemonte, Liguria, al Nord/Ovest in generale e anche in Toscana. Domani, domenica 20, il maltempo si intensificherà sul serio con forti temporali, che lunedì 21 diventeranno impetuosi e si estenderanno anche al Nord/Est.

Breve pausa martedì, ma poi mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 altri tre giorni di forte maltempo su tutto il Nord con temporali estremi, grandine, tornado e temperature in picchiata, su valori molto bassi. Avremo nuovamente freddo anomalo in piena estate, con minime fino a +10°C in pianura e massime inferiori ai +25°C per due-tre giorni consecutivi nel cuore del Nord Italia, sempre in pianura. Per un mese di luglio che rischia addirittura di chiudersi con temperature inferiori alle medie stagionali, almeno nelle Regioni del Nord.

