Allerta Meteo Spagna, massimo livello di allarme per rischio inondazioni esteso a tutta la Catalogna

Per il peggioramento delle condizioni meteorologiche nel nord-est della Spagna, l’allerta meteo di massimo livello per il rischio di piogge torrenziali e inondazioni, vigente sulla regione di Aragona, è stato esteso dall’Agenzia meteorologica catalana Meteocat all’intera Catalogna fino alle 21:00 di questa sera. Le autorità di Protezione Civile della Generalitat, con messaggi di ‘Es-Alert’ sui cellulari, hanno attivato l’allerta alla popolazione per la situazione di rischio molto alto, a causa dell’intensità delle precipitazioni, che si stanno abbattendo sulla regione e sull’intero versante del nord-est iberico.

Nel messaggio si chiede alla popolazione di evitare spostamenti non necessari e le attività all’aperto e di non avvicinarsi a corsi d’acqua, zona inondabili ed evitare piani bassi e sotterranei. Il Presidente della Catalogna, Salvador Illa, ha chiesto alla cittadinanza “la massima precauzione” in un messaggio sulle reti sociali, come anche il Premier Pedro Sanchez, che su X ha fatto appello a “seguire le indicazioni” delle autorità.

I Vigili del Fuoco della Catalogna hanno ricevuto almeno 150 chiamate per incidenti e inondazioni provocate dal temporale in un’ora sola, fra le 13:30 e le 14:30, in gran parte provenienti dall’area metropolitana a sud di Barcellona segnalano i servizi di emergenza.

Sospesi i collegamenti ferroviari in Catalogna

A causa dell’alto rischio di inondazioni, è stata interrotta la circolazione ferroviaria in Catalogna. La società di gestione ferroviaria Renfe ha informato in un comunicato diffuso sui canali social di aver interrotto la circolazione di tutti i treni di Alta velocità, Intercity, di lunga e media distanza e per i collegamenti regionali in Catalogna. Sospesi anche i collegamenti ferroviari lungo il cosiddetto corridoio Mediterraneo con origine o destinazione Barcellona, così come l’Alta velocità verso Madrid e l’Andalusia. “In funzione di come evolveranno le condizioni meteorologiche si andrà ripristinando il servizio ferroviario”, segnala Renfe nel comunicato.

Un’analoga comunicazione è stata fatta dal servizio di Rodalies de Catalunya, che gestisce i collegamenti interregionali nella Catalogna, e ha informato che saranno chiuse le stazioni ferroviarie per evitare affollamenti. Rodalies informa che non offrirà nemmeno servizi di collegamento alternativi, su bus, per motivi di sicurezza nella circolazione su strada, dovuti alle condizioni meteo avverse.