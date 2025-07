Clima, il CNR pubblica i dati ufficiali con le anomalie di Giugno: differenze importanti tra Nord e Sud

MeteoWeb

Il mese di Giugno non è stato il più caldo della storia in Italia: la notizia era già ufficiale e ampiamente annunciata su MeteoWeb, ma oggi l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato i dati relativi definitivi alle anomalie climatiche di Giugno 2025 in Italia. Ebbene, l’anomalia di caldo è stata importante, di +3,02°C rispetto alla media storica del trentennio di riferimento climatologico (1991-2020), ma comunque inferiore al record del Giugno 2023 (+3,46°C) e anche a quella di Ottobre 2023 (+3,15°C).

Il caldo è stato molto più significativo al Nord (+3,38°C) che al Centro (+3,00°C) e addirittura al Sud (+2,78°C). Al Nord è stato il 2° mese di Giugno più caldo di sempre dopo il 2003 (+3,92°C), mentre al Centro e al Sud è stato il terzo più caldo, battuto anche dal 2022.

Di seguito tutti i dati dettagliati.

Clima, le anomalie termiche mensili del 2025 in Italia

Gennaio +1,76°C

Febbraio +1,55°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,15°C

Maggio +0,30°C

Giugno +3,02°C

Clima, le anomalie termiche mensili del 2024 in Italia

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

Settembre +0,44°C

Ottobre +1,57°C

Novembre +0,38°C

Dicembre +0,55°C

Clima, le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia