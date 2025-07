Covid, lo studio shock: ecco cosa potrebbe accadere agli occhi dopo il vaccino

MeteoWeb

Un recente studio peer-reviewed pubblicato sulla rivista Ophthalmic Epidemiology ha lanciato un allarme riguardo agli effetti dei vaccini mRNA contro il COVID-19, in particolare il BNT162b2 di Pfizer, sulla salute oculare. La ricerca, condotta da medici di due ospedali universitari turchi, ha analizzato le condizioni dell’endotelio corneale — lo strato di cellule non rigenerabili responsabile della trasparenza e dell’idratazione della cornea — in soggetti sani vaccinati con due dosi di Pfizer. Lo studio prospettico ha coinvolto 64 volontari sani e senza precedenti infezioni da COVID-19, per un totale di 128 occhi monitorati. Utilizzando tecnologie avanzate come la topografia corneale Sirius e la microscopia speculare Tomey EM-4000, i ricercatori hanno effettuato controlli prima della vaccinazione e circa 75 giorni dopo la seconda dose.

I risultati hanno mostrato una significativa riduzione della densità cellulare dell’endotelio corneale, accompagnata da alterazioni nella morfologia cellulare. Poiché queste cellule non sono in grado di rigenerarsi, il danno viene considerato irreversibile.

Le possibili conseguenze sulla vista

La perdita delle cellule endoteliali corneali può compromettere la capacità dell’occhio di mantenere la trasparenza e la corretta idratazione della cornea. Tra le conseguenze possibili:

Vista offuscata

Edema cronico della cornea

Neovascolarizzazione corneale

Nei casi più gravi, cecità permanente

Questi effetti potrebbero manifestarsi anche nei giovani adulti sani senza patologie oculari pregresse, come evidenziato dallo studio. I ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori studi su larga scala per confermare questi risultati e valutare l’incidenza dei danni oculari nella popolazione vaccinata.

I risultati dello studio