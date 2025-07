Esplosione scuote Roma: forte boato, colonna di fumo nel quartiere Prenestino

MeteoWeb

Paura per una forte esplosione avvertita questa mattina a Roma: un incidente si sarebbe verificato presso un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata dal distacco di una pompa collegata a una cisterna che riforniva l’impianto. Il boato è stato avvertito in numerosi quartieri della Capitale, mentre una densa colonna di fumo si è alzata verso il cielo, visibile da gran parte della città.