Esplosione Roma, questore: “incidente durante scarico di gpl”

MeteoWeb

“Purtroppo è stato un incendio grave che pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl. Gli operatori di polizia che stavano effettuando l’intervento, come anche altri soccorritori, sono stati investiti da quest’esplosione molto forte e ora sono nei vari ospedali, fortunatamente non mi risultano situazioni di pericolo di vita. La polizia è arrivata con tre pattuglie e anche delle auto da Torpignattara“: è quanto ha affermato il questore di Roma Roberto Massucci, in riferimento alla violenta esplosione ha scosso la Capitale questa mattina, in via dei Gordiani, nella zona Est della città. “Erano stati avvertiti per questo incidente per creare l’area di sicurezza ed evitare che arrivassero delle delle persone e poi è c’è stata l’esplosione principale e ovviamente abbiamo dovuto allargare il dispositivo di sicurezza per mettere innanzitutto in sicurezza le persone poi adesso verificheremo anche i luoghi. Nessuno è in pericolo di vita ci sono delle ustioni un po’ per tutti, mi risultano anche 16 civili, tra cui il gestore del distributore ma spero che poi in divenire non arrivino altre notizie“.