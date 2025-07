Esplosione Roma, Gualtieri: “impatto terribile, 29 feriti, 2 ustionati, uno grave”

MeteoWeb

“Grazie al lavoro straordinario tutte le persone sono state evacuate. L’impatto dell’esplosione è stato terribile. Ha fatto i danni e provocato i feriti ma a quanto ci risulta ci sono 9 agenti delle forze dell’ordine, tra polizia e vigili del fuoco, poi una ventina di feriti, due ustionati e uno in condizioni più gravi. Gli altri sono ricoverati tutti in codice giallo“: è quanto ha reso noto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presente sul posto dell’esplosione del distributore Gpl a via dei Gordiani. “Tre palazzine nella via parallela sono state evacuate mentre è in corso il monitoraggio della qualità dell’aria, i vigili del fuoco sono sul sito dove si vedono danni enormi e cercano di ricostruire le dinamiche dell’incidente. Sembrerebbe che durante operazione di carico del distributore da parte di un’autocisterna ci sia stata una fuga di gas. Sono stati chiamati i vigili del fuoco ma intanto è divampato un incendio. La polizia locale accanto al campo rom ha allertato le squadre che sono arrivare in contemporanea con i pompieri prima dell’esplosione e hanno evacuato tutti. La polizia locale ha evacuato subito il centro estivo mentre polizia quelli dell’altro lato del distributore evitando una tragedia ben più grave“.