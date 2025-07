Esplosione Roma, Capitale sotto shock: “come un terremoto”, soccorritori feriti. “Chiudete le finestre” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, in via dei Gordiani, nella zona Est della città. L’evento si è verificato presso un distributore di benzina e GPL, dove prima si è sviluppato un incendio durante un’operazione di rifornimento. Poco dopo l’arrivo dei soccorsi, un boato potentissimo ha distrutto l’intera struttura, causando 21 feriti, tra cui diversi agenti delle forze dell’ordine, un vigile del fuoco e operatori del soccorso.

La deflagrazione, avvertita in numerosi quartieri come Centocelle e Prenestino, è stata talmente intensa da far tremare (e in molti casi rompere) i vetri delle abitazioni, suscitando il timore di una bomba o di un terremoto. ”Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un’esplosione fortissima, sembrava una bomba”: così all’Adnkronos un testimone che abita in zona Prenestino, riferisce dei momenti di paura per il boato avvenuto a Roma e sentito in diverse zone della Capitale. ”Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto”, ha affermato un altro testimone che abita a Centocelle.

“Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato“: è quanto racconta all’Ansa un abitante di un condominio di via dei Gordiani. “Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione“, ha raccontato un inquilino di uno stabile accanto.

Sono ancora da verificare le cause dell’accaduto: le esplosioni sarebbero state 2, di cui la seconda la più violenta. I primi soccorsi erano stati chiamati per un incidente avvenuto nei pressi dell’area poco prima: un camion aveva urtato una conduttura, ma non è chiaro se ci sia una correlazione. Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas.

Tra i feriti si contano 8 agenti di polizia, un autista dei Vigili del Fuoco, un operatore del 118 e un carabiniere. Nessuno risulterebbe in pericolo di vita, sebbene alcuni abbiano riportato ferite più serie. I Carabinieri, tra i primi ad arrivare sul posto, hanno provveduto a evacuare l’area e ad assistere i feriti, trasportandoli in alcuni casi con le autoradio di servizio. Un militare del Nucleo Radiomobile è rimasto lievemente contuso.

“È stato molto importante il tempestivo intervento dei nostri carabinieri che hanno estratto una persona viva da un auto in fiamme: è stata caricata su un’auto di servizio dei carabinieri e condotta al primo all’ospedale più vicino, il policlinico Casilino, dove è ricoverata in gravi condizioni“, ha raccontato il maggiore dei carabinieri Andrea Quattrocchi, comandante della compagnia Casilino.

“Per ora, per gli elementi che abbiamo, non ci risultano vittime. Poteva andare peggio, è stato quasi miracolo e dobbiamo dire grazie al nostro caposquadra“, ha affermato Ennio Aquilino, direttore regionale dei vigili del fuoco. I pompieri erano infatti stati chiamati per una perdita di gas e in quell’occasione avevano evacuato le persone nei pressi dell’area colpita.

La Procura di Roma ha già avviato un’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. Gli investigatori sono in attesa delle relazioni ufficiali da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, l’area intorno a via dei Gordiani è stata completamente transennata, e il traffico è stato deviato. I Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di bonifica e verifica strutturale degli edifici circostanti. È stato attivato dall’Arpa il monitoraggio della qualità dell’aria nell’area interessata. L’odore dell’aria nella zona è acre e molti indossano la mascherina. I residenti sono stati invitati a non aprire le finestre.

