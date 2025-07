Hubble individua per la prima volta la cometa interstellare 3I/ATLAS

MeteoWeb

Il telescopio spaziale Hubble ha osservato per la prima volta la cometa 3I/ATLAS. La cometa è solo il terzo oggetto che l’umanità ha osservato entrare nel Sistema Solare da oltre i suoi limiti. Prima di 3I/ATLAS, i due precedenti “invasori interstellari” erano 1I/’Oumuamua, avvistato nel 2017, e 2I/Borisov, rilevato nel 2019. Entrambi hanno ormai abbandonato il Sistema Solare, sebbene si preveda che altri corpi interstellari rimangano nascosti nel nostro “cortile cosmico”.

Una recente ricerca ha suggerito che 3I/ATLAS potrebbe essere ancora più entusiasmante di quanto inizialmente pensato, poiché la sua traiettoria attraverso il Sistema Solare indica che proviene da una regione della Via Lattea più antica del nostro Sistema Solare, che ha 4,6 miliardi di anni. Con un’età stimata di 7 miliardi di anni, questo renderebbe 3I/ATLAS la cometa più antica che abbiamo mai visto.

Lo studente di astrofisica astrafoxen ha segnalato ai suoi follower le immagini di 3I/ATLAS scattate da Hubble tramite un feed di Bluesky. “Sono uscite le immagini della cometa interstellare 3I/ATLAS del telescopio spaziale Hubble! Molti raggi cosmici punteggiano le immagini, ma la chioma della cometa appare molto bella e gonfia. In bocca al lupo ai ricercatori che stanno cercando di scrivere articoli su questo“, si legge nel post.

Un articolo di questo tipo è già disponibile, sebbene in forma di preprint. Descrivendo la spettroscopia ottica e nel vicino infrarosso eseguita su 3I/ATLAS, la ricerca rivela che: “3I/ATLAS è una cometa interstellare attiva contenente abbondante ghiaccio d’acqua, con una composizione di polveri più simile agli asteroidi di tipo D che agli oggetti transnettuniani ultrarossi”.

Gli asteroidi di tipo D sono rocce spaziali ricche di silicati ricchi di molecole organiche e carbonio, con ghiaccio d’acqua al loro interno.

L’attenzione degli astronomi per 3I/ATLAS

L’arrivo di 3I/ATLAS nel Sistema Solare ha dato inizio a un periodo entusiasmante per gli astronomi. Da quando l’intruso del Sistema Solare è stato individuato l’1 luglio 2025 dal telescopio spaziale ATLAS, una serie di altri strumenti ha tentato di unirsi all’azione individuando la cometa.

Un progetto che cercherà di osservare attentamente 3I/ATLAS è l’Osservatorio Vera C. Rubin, che osserva l’Universo vicino e lontano con la più grande fotocamera digitale mai costruita. Ciò è appropriato, poiché la cometa proveniente da oltre il Sistema Solare è stata in realtà individuata per la prima volta mentre gli scienziati si preparavano a effettuare osservazioni con Rubin.

Il nuovo osservatorio, che ha pubblicato le sue prime immagini del cosmo il 23 giugno 2025, dovrebbe scoprire tra 5 e 50 oggetti interstellari mentre sfrecciano attraverso il Sistema Solare durante il suo decennale Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Nel frattempo, 3I/ATLAS potrà godere dell’attenzione esclusiva degli astronomi che mirano a studiare i corpi interstellari con l’obiettivo di tracciare un quadro dettagliato dei sistemi planetari oltre il nostro.