Il maltempo assedia il Nord Italia: nubifragi e frane tra Piemonte, Lombardia e Trentino | LIVE

MeteoWeb

Lunedì mattina segnato dal maltempo sul Nord Italia, dove la perturbazione in arrivo dalla Francia ha portato forti temporali e nubifragi, in particolare tra Piemonte, Lombardia e Trentino. In particolare, una linea temporalesca si è spostata dal Piemonte verso la Lombardia, con modo verso Nord/Est. La situazione resta delicata tra rovesci intensi, raffiche di vento e locali grandinate che coinvolgono non solo le aree alpine ma anche le pianure. Al momento (dalla mezzanotte) si riportano ben 84 mm a Esine (BS), 70 mm a Daone (TN), 68 mm a Saone (TN), 50 mm a Netro (BI) e Trescore Balneario (BG), 49 mm a Soriso (NO), 45 mm a Baselga di Pinè (TN).

A causa di una frana che si è verificata al km 33 è temporaneamente chiusa la statale 42 “Del Tonale e Della Mendola” dal km 0,000 al km 30, in entrambe le direzioni, a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo: lo rende noto ANAS. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

A causa delle abbondanti piogge che stanotte hanno interessato la Valsugana, in Trentino, si è verificato uno smottamento che ha reso inagibile la SP12 tra Vignola e Assizzi. Resta aperta la strada provinciale 11 di Vetriolo come percorso alternativo. Stamattina il servizio geologico effettuerà i primi sopralluoghi per verificare l’entità della frana.

Intanto, l’Italia resta spaccata in 2: mentre al Centro/Sud e sulle Isole maggiori domina l’anticiclone con cieli sereni e temperature in ulteriore aumento, al Nord prevalgono instabilità e rischio idrogeologico, con nuovi fenomeni attesi nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: