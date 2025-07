Maltempo Lombardia, cadono da SUP nel Lago di Como e restano bloccati sugli scogli: salvati

MeteoWeb

Il maltempo ha sorpreso alcuni turisti stranieri a bordo di un SUP (Stand Up Paddle) nel Lago di Como, nella zona di Mandello sul Lario, sponda lecchese. In cinque sono finiti in acqua e rimasti sugli scogli: la squadra fluviale dei Vigili del Fuoco di Lecco, con l’ausilio di una squadra nautica, impegnata nell’operazione ‘Lario Sicuro’ si è occupata delle operazioni di salvataggio. L’intervento è stato condotto in collaborazione con i Carabinieri e ha visto la partenza di due squadre da terra, una da Lecco e una da Valmadrera. Una volta recuperate, le 5 persone sono state messe in luogo sicuro e hanno ricevuto le necessarie cure e assistenza.

