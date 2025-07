Maltempo in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia: notte di superlavoro per i vigili del fuoco

MeteoWeb

Dalla tarda sera di ieri intense piogge hanno coinvolto gran parte della Lombardia, in particolare le province di Bergamo, Como e Varese: oltre 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per allagamenti, danni d’acqua e alberi pericolanti. Situazione meteo in miglioramento. Notte impegnativa anche per i vigili del fuoco del Friuli-Venezia Giulia, tra le ore 20 di ieri sera e le 7 di questa mattina hanno eseguito più di 50 di interventi tecnici di soccorso legati al maltempo che ha interessato le province di Udine e Pordenone: allagamenti, alberi e rami caduti o pericolanti.

Nel pomeriggio di ieri forti raffiche di vento hanno colpito il Perugino, soprattutto alcune aree del comune di Gualdo Cattaneo: le squadre sono intervenute principalmente per alberi caduti, pali e cartelloni divelti e danni alle coperture degli edifici: effettuati 60 interventi. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e proseguiranno per tutta la giornata, al fine di garantire la messa in sicurezza delle zone colpite e ripristinare le normali condizioni di viabilità e sicurezza.

