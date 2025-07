Maltempo Lombardia, forte vento tra Comasco e Bergamasca: all’ospedale di Alzano volano le finestre

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Lombardia nella serata di lunedì 7 luglio, con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 90-100km/h nella Bergamasca. Registrate raffiche di vento fino a 98 km/h in alcune zone della provincia (Mapello, nella fattispecie). A Villa di Serio si sono raggiunti gli 88km/h, 86km/h a Palazzago, mentre tra Alzano e Dalmine i 78km/h. E proprio ad Alzano, alle 21.45 è stata registrata un’intensità di 443mm/h di pioggia. L’ospedale del paese ha anche subito il distaccamento di alcune finestre a causa delle forti raffiche di vento (vedi foto in alto). Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco e decine gli alberi caduti, anche in città.

Problemi a causa del maltempo anche nel Comasco, colpito da pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Decine le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, la maggior parte provenienti dal basso Comasco, tra Bulgarograsso, Guanzate e Villaguardia, la zona più colpita. A Bulgarograsso è stato scoperchiato il tetto di una ditta, finito in strada. Non si registrano feriti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.