Maltempo: la neve imbianca le montagne della Lombardia | FOTO

Dopo il caldo degli ultimi giorni, le montagne della Lombardia si sono imbiancate di neve grazie all’arrivo di aria più fredda. Neve al Passo dello Stelvio, mentre la temperatura a Bormio non raggiunge i +13°C, temperatura simile a quella del Passo del Tonale, dove oggi passa il Giro d’Italia donne che da Vezza d’Oglio arriverà a Trento. Neve anche nel Bresciano, così come nelle montagne della provincia di Bergamo e Sondrio.

