Meteo, DANA in azione sulla Spagna: violenti temporali e piogge intense dalla Catalogna alla Costa Brava

Il Mediterraneo occidentale sta vivendo ore di grande instabilità atmosferica a causa della presenza di una goccia fredda in quota posizionata attualmente sulla Spagna centrale, in particolare sopra la Comunità di Madrid. Questa configurazione barica è chiaramente visibile anche dalle immagini satellitari e dalle mappe dei modelli meteorologici, che mostrano un’anomalia marcata nella tropopausa, identificabile dalle colorazioni più giallastre che si estendono verso ovest e sud.

Questa struttura fredda in quota agisce come un vero e proprio motore per l’innesco dei temporali, favorendo la formazione di celle molto piovose e caratterizzate da una notevole attività elettrica, soprattutto sul nord della Spagna. La dinamica atmosferica è alimentata dal contrasto tra l’aria più fredda in quota e l’aria calda e umida nei bassi strati, un mix perfetto per lo sviluppo di fenomeni convettivi intensi.

Attesa una nuova fase critica in Catalogna

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli, la goccia fredda si sposterà progressivamente verso sud-est nel corso della serata, andando a interessare il settore meridionale della Catalogna. Questa traslazione sarà accompagnata da un peggioramento deciso del tempo, con l’attivazione di temporali particolarmente intensi già a partire dalle prossime ore.

Il fronte temporalesco si svilupperà inizialmente sul sud della Catalogna, per poi muoversi verso nord e raggiungere la Costa Brava. Nel frattempo, forti temporali stanno già colpendo la Comunità Valenciana, confermando la previsione di un peggioramento diffuso e significativo.

Temporali violenti e piogge torrenziali sul nord-est della Spagna

La situazione più critica è attesa proprio in Catalogna, dove ci si aspetta una serata e una nottata all’insegna di piogge intense, venti forti e un’elevata attività elettrica. Questi temporali potranno dare luogo a nubifragi localizzati e ad accumuli pluviometrici importanti, con rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche nelle zone più vulnerabili.

In parallelo, anche tra Roussillon e Hérault, nel sud della Francia, si stanno già osservando fenomeni simili. Qui, le tempeste stanno interessando diverse aree, portando precipitazioni abbondanti e frequenti fulminazioni. Più a nord, nella zona di Saint Gaudens, le celle temporalesche risultano più lineari e meno organizzate, ma localmente comunque intense.

Il ruolo determinante della goccia fredda

La goccia fredda è un elemento chiave in questa configurazione: si tratta di una massa d’aria fredda isolata in quota che si stacca dal flusso principale delle correnti occidentali. Quando si colloca sopra aree con aria calda e umida al suolo, diventa un potente innesco per fenomeni temporaleschi violenti, come quelli che stiamo osservando in queste ore.

L’interazione tra questa massa d’aria fredda e le temperature elevate tipiche del Mediterraneo estivo crea un ambiente altamente instabile, in grado di generare temporali autorigeneranti e persistenti. Questa dinamica non è insolita in estate, ma quando si manifesta con questa intensità, le conseguenze possono essere significative sia per le persone che per le infrastrutture.

Monitoraggio costante e allerta per la popolazione

Gli Enti ufficiali stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e hanno già invitato la popolazione a prestare massima cautela, specialmente in prossimità di corsi d’acqua e nelle aree soggette a allagamenti improvvisi. Si consiglia di evitare spostamenti non indispensabili durante i temporali più intensi e di seguire sempre le comunicazioni ufficiali.

Le prossime ore saranno quindi decisive per molte aree del nord-est della Spagna e del sud della Francia. La combinazione di piogge torrenziali, forti venti e attività elettrica intensa rappresenta un rischio elevato, soprattutto per chi si trova in zone esposte o in montagna.

Conclusioni: un’estate che sorprende anche nel Mediterraneo

Questa fase di instabilità estiva conferma quanto anche il bacino mediterraneo possa diventare teatro di eventi estremi e pericolosi. La goccia fredda in quota ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di scatenare fenomeni violenti e potenzialmente dannosi.