Pitbull Diego muore di caldo e sete: abbandonato senza cure in un garage

“La morte del povero pitbull Diego, chiuso e abbandonato senza cure in un garage al caldo, è inaccettabile: con la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente abbiamo fatto denuncia alle autorità e ci costituiremo parte civile, chiedendo che sia applicata, con rigore, la Legge Brambilla. Una riforma che l’Italia attendeva da vent’anni, in vigore dal primo luglio, che riconosce, finalmente, gli animali come esseri senzienti e punisce con severità chi fa loro del male. Fatti del genere non possono più essere tollerati: il tempo dell’impunità è finito”. A dirlo l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente di LEIDAA e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, commentando la notizia della morte, per caldo e sete, del pitbull Diego, lasciato in totale stato di abbandono in un garage di Fabbrico (Reggio Emilia).