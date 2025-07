Ecco il Tesla Diner & Drive-In, il ristorante di Elon Musk: cosa si mangia, prezzi e tanto altro

MeteoWeb

Elon Musk non smette di sorprendere. Dopo aver rivoluzionato il mondo dell’automotive, dell’aerospazio e persino dell’intelligenza artificiale, l’imprenditore più discusso del pianeta entra ora nel settore della ristorazione con il Tesla Diner & Drive-In, un locale aperto 24 ore su 24 a Hollywood che celebra tutto ciò che è Tesla. L’inaugurazione, avvenuta il 21 luglio, ha attirato una folla di curiosi, fan del brand e influencer. L’idea è quella di offrire ai possessori di auto Tesla un luogo dove rilassarsi e mangiare mentre i loro veicoli si ricaricano. Ma il ristorante è già diventato una meta per chiunque voglia vivere un’esperienza “alla Musk”, completa di robot, schermi giganti e gadget esclusivi.

Un menù “epico”

Il menù offre un mix di piatti, tra cui:

Chicken & Waffles: $13,50

Chili di manzo Wagyu: $8

Hot dog con salsa al formaggio: $14

Cinnamon roll della casa: $7

Epic Bacon: $12

Dirty Kombucha: $11

Market Salad: $9

C’è anche la possibilità di gustare il dolce classico americano, il Pie à la mode a $12.

Prezzi ragionevoli per Los Angeles

Nonostante le aspettative, alcuni clienti hanno trovato i prezzi “piuttosto buoni” per la media di Los Angeles. Un utente ironizza: “tutto questo include una Model S o una Model X gratis?”. Il Tesla Diner non è solo cibo. Il parcheggio è popolato da Cybertruck, all’interno dominano due enormi schermi LED da 45 piedi che trasmettono film cult, e persino un robot Tesla Optimus accoglie i clienti. I piatti vengono serviti in contenitori a forma di Cybertruck, un dettaglio che ha già conquistato i social.

Il locale rappresenta anche una strategia di marketing per dare nuova visibilità al brand, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare critiche e difficoltà di mercato.

Il Tesla Diner divide: genio o trovata di marketing?

Come ogni iniziativa firmata Elon Musk, anche il Tesla Diner sta generando pareri contrastanti. Da un lato i fan entusiasti, dall’altro chi parla di ennesima trovata di marketing. Ma una cosa è certa: Musk ha trovato un nuovo modo per far parlare di sé e del suo brand, trasformando anche un semplice hamburger in un’esperienza hi-tech.