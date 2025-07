USA, alluvione in Texas: oggi Trump e la First Lady nelle zone colpite

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump, con la first lady Melania, si recherà oggi nelle zone del Texas colpite dalla devastante alluvione, che ha provocato oltre 100 morti. Sono attesi a Kerrville, a circa 162 km a Ovest di Austin alle 12 ora locale. La zona circostante della contea di Kerr è stata particolarmente colpita. Interrogato poco dopo la catastrofe se avesse ancora intenzione di smantellare gradualmente l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA), Trump ha risposto che non era il momento di parlarne.

Il leader repubblicano, che in precedenza aveva dichiarato che in caso di catastrofi i soccorsi dovevano essere gestiti a livello statale, ha inoltre firmato rapidamente una dichiarazione di catastrofe per fornire al Texas i mezzi del governo federale.