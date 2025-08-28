Allerta Meteo, due vasti ammassi temporaleschi in atto: uno si estende al Nord-Est, l’altro punta il Centro

MeteoWeb

Il Nord Italia rimane ostaggio del maltempo estremo provocato dai resti dell’ex Uragano Erin, con piogge torrenziali e forti temporali che stanno determinando criticità in Piemonte e Lombardia. I satelliti illustrano perfettamente la situazione. L’immagine del satellite (canale infrarosso) delle 14:50 mostrava 3 intensi sistemi temporaleschi (i puntini rossi rappresentano le fulminazioni nei precedenti 15 minuti). Il primo a est delle Baleari, il secondo tra la Provenza e la Liguria di Ponente, il terzo nell’entroterra genovese, in movimento verso est/nord-est.

Nell’immagine seguente, si nota chiaramente anche la risalita di sabbia dal Sahara, grazie alla circolazione attivata dall’ex Uragano Erin che si trova sull’Irlanda, con l’aria fredda che affluisce dall’Atlantico e il richiamo caldo-umido prefrontale che innesca violenti temporali tra Francia meridionale e Nord Italia.

Una supercella si è sviluppata nel Pavese, dove ha provocato tanti danni tra allagamenti e vento, per poi interessare Bresciano e Cremasco e spostarsi infine sul Veronese.

Maltempo, supercella in transito nel Veronese vista da San Pietro in Cariano

L’immagine in alto mostra che un vasto ammasso temporalesco va estendendosi verso il Nord-Est mentre un altro si avvicina minaccioso sulle aree centrali, soprattutto nel lato tirrenico dove dovrebbe arrivare entro sera. La situazione resta da monitorare attentamente: nelle prossime ore, sono ancora attese forti piogge e temporali, con il rischio di alluvioni, grandine e tornado.

