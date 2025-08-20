Allerta Meteo Protezione Civile, il Ciclone Lukas staziona sull’Italia: allarme arancione in 5 regioni

MeteoWeb

La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo centrale, tenderà nelle prossime ore a stazionare sull’Italia, determinando una fase di maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Tale situazione favorirà locali manifestazioni di instabilità anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 20 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Previste inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Lazio, Umbria e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per oggi e domani, giovedì 21 agosto, allerta arancione su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata inoltre per la giornata di domani, 21 agosto, allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull’intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 agosto 2025

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale, Lombardia Liguria centro-orientale, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su settori padani a nord del Po, Piemonte settentrionale, Lombardia nord-occidentale, Liguria e settori tirrenici della Toscana;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, resto di Liguria, Trentino, Alto Adige, Umbria e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche e resto del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al nord con valori massimi elevati su zone interne di Sardegna, Puglia e Sicilia.

Venti: localmente forti meridionali su Sardegna orientale, Sicilia occidentale e settori costieri di Lazio e Toscana meridionale con tendenza a disporsi da ovest sulla Sardegna.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar di Sardegna, i settori ovest del Tirreno centro-meridionale ed il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 agosto 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia, Piemonte settentrionale, pianura emiliano-romagnola, Liguria di Levante, Toscana tirrenica e centro-meridionale, Umbria e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Veneto e Friuli Venezia Giulia;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, restanti zone di Toscana e Lazio, su Marche, Molise occidentale e Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, resto del Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro con valori massimi da elevati a localmente molto elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: localmente forti: occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-occidentali su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Tendenti a forti meridionali su Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno, il Mar di Sardegna, l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 agosto 2025

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Romagna, Sardegna settentrionale, regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata settentrionale e tirrenica e Calabria tirrenica settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione sul versante adriatico con valori massimi localmente elevati sulle estreme regioni meridionali.

Venti: forti di Maestrale sulla Sardegna in estensione a Sicilia occidentale e meridionale.

Mari: agitato il Mar di Sardegna, molto mossi il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest ed i mari circostanti le Bocche di Bonifacio.

