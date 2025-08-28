Allerta Meteo Protezione Civile, il maltempo si estende al Centro: allarme arancione in 4 regioni

MeteoWeb

L’area di bassa pressione di origine atlantica, che sta interessando le regioni settentrionali del nostro Paese, tende ad estendersi anche sulle regioni centrali, con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco e anche localmente persistenti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla sera di oggi, giovedì 28 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, in estensione a Umbria, Lazio e, dalla mattinata di domani, a Molise e Campania. Persisteranno, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 29 agosto, allerta arancione sulla Lombardia, gran parte della Toscana e su alcuni settori di Lazio e Molise, allerta gialla sui restanti settori di Lazio e Molise, su parte di Piemonte, Liguria e Marche, sugli interi territori di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 agosto 2025

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di tipo organizzato, su Piemonte settentrionale ed orientale, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia e sui settori centrali del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente elevati, fino a puntualmente molto elevati su Piemonte settentrionale e settori nord-occidentali e prealpini della Lombardia;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Liguria, Appennino emiliano, Trentino, Alto Adige, settori settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia e settori tirrenici della Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, restanti settori di Piemonte, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino romagnolo, restanti settori della Toscana, settori occidentali dell’Umbria e sul Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime elevate sulla Romagna e sulle regioni centro-meridionali, fino a molto elevate sulle zone pianeggianti interne della Sardegna meridionale.

Venti: forti dai quadranti meridionali su Liguria di Levante, coste e arcipelago della Toscana, settori tirrenici del Lazio, coste orientali della Sardegna, Sicilia occidentale, zona dello Stretto di Messina e localmente sui settori adriatici centro-settentrionali; localmente forti orientali sulle coste settentrionali della Sardegna; forti sud-occidentali con temporanei rinforzi di burrasca sui rilievi della Sardegna, sull’Appennino settentrionale ed umbro-marchigiano, in estensione serale al resto dell’Appennino centrale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest e localmente il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso l’Adriatico centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 agosto 2025

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia centro-settentrionale, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia;

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria centro-settentrionale, Lazio meridionale, settori occidentali del Molise e settentrionali della Campania, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Lombardia, Triveneto, Umbria, Lazio, Molise e Campania, e su Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, settori occidentali dell’Abruzzo, settori centro-settentrionali di Puglia e Basilicata, Sicilia tirrenica e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte centro-orientale, Liguria di Levante, settori settentrionali e meridionali della Toscana e sui menzionati settori di Lombardia, Triveneto, Umbria, Lazio e Campania.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, specie al Centro-Nord, sensibile nei valori massimi al Centro, localmente marcata su aree appenniniche; massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Puglia; forti sud-occidentali sulle coste della Toscana a nord dell’Elba e sulla Liguria; forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino centro-settentrionale, campano e lucano.

Mari: molto mosso, tendente ad agitato, il Mar Ligure; molto mossi il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale, localmente il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Triveneto, pianura emiliana, settori costieri di Toscana, Marche meridionali, Abruzzo, Campania e Calabria settentrionale, e su Umbria occidentale, Lazio settentrionale e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria di Levante, restanti settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria tirrenica, e su Molise, Puglia, Sicilia tirrenica centro-orientale e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione nei valori massimi, sensibile sui versanti adriatici ed al Sud; massime localmente elevate su Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: forti dai quadranti occidentali al Centro-Sud, con rinforzi di burrasca su Bocche di Bonifacio e crinali dell’Appennino meridionale.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna ed il Tirreno, localmente agitato quello centrale.

