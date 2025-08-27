Allerta Meteo Protezione Civile, l’ex Uragano Erin porta maltempo estremo: allarme rosso in una regione, arancione in altre 2

MeteoWeb

Una perturbazione di origine atlantica, in transito sulla Francia, si avvicina progressivamente all’Italia, portando verso le nostre regioni settentrionali correnti fortemente instabili; ne conseguiranno condizioni di severo maltempo, che andranno progressivamente estendendosi dalle regioni nord-occidentali a quelle nord-orientali e alla Toscana, con diffusi temporali, capaci di determinare precipitazioni particolarmente intense e persistenti, anche sotto forma di nubifragio, accompagnate raffiche di vento che, in concomitanza con le strutture temporalesche più importanti, potranno risultare violente.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla sera di oggi, mercoledì 27 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di tipo organizzato e persistente, sul Piemonte, in estensione a Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e successivamente, dal pomeriggio di domani al Trentino-Alto Adige, Veneto e Toscana centro-settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Lombardia, allerta arancione su gran parte di Lombardia, Liguria e Piemonte. Valutata inoltre allerta gialla su Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e parte di Piemonte, Toscana, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, tendenti a diffuse con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale e Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie sul Piemonte settentrionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte e Lombardia e su Valle d’Aosta, Liguria, Emilia occidentale e Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Valle d’Aosta orientale, Liguria, settori prealpini e di alta pianura delle citate zone lombarde e sulla pianura veneta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime molto elevate sulle zone pianeggianti interne e sul versante occidentale della Sardegna, localmente elevate sul versante tirrenico della Sicilia occidentale.

Venti: localmente forti dai quadranti orientali sulla Sardegna; localmente forti sud-orientali sulle coste e arcipelago della Toscana, sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale; localmente forti nord-orientali sulla Liguria di Ponente.

Mari: tendenti a molto mossi dal pomeriggio il Mar di Sardegna, e dalla serata localmente il Tirreno centrale prospiciente le Bocche di Bonifacio, il Tirreno settentrionale, il Mar Ligure, il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale settore ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 agosto 2025

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di tipo organizzato, su Piemonte settentrionale e orientale, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Liguria centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta orientale, Trentino, Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, crinali dell’Appennino emiliano e alta Toscana, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Appennino emiliano, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia occidentale e Toscana, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime elevate sulla Romagna e sulle regioni centro-meridionali, fino a molto elevate sul versante adriatico di Abruzzo, Molise e Puglia garganica, sul versante tirrenico della Sicilia e della Calabria, sulle zone pianeggianti e vallive interne di Lazio e regioni meridionali della penisola e sulle zone pianeggianti interne della Sardegna.

Venti: forti sud-orientali su Liguria di Levante, coste e arcipelago della Toscana, settori tirrenici del Lazio, coste orientali della Sardegna, Sicilia occidentale, zona dello Stretto di Messina e localmente sui settori adriatici centro-settentrionali; localmente forti orientali sulle coste settentrionali della Sardegna; forti sud-occidentali con rinforzi di burrasca sui rilievi della Sardegna e sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, in estensione serale al resto dell’Appennino centrale e a quello campano.

Mari: mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest e localmente il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso l’Adriatico centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 agosto 2025

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori alpini e prealpini di Lombardia centro-orientale e Veneto e su Trentino e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente elevati, fino a puntualmente molto elevati specie sui settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia e su Piemonte centro-settentrionale, Alto Adige, Liguria di Levante, settori settentrionali e orientali della Toscana, Umbria e Lazio nord-orientale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto centro-settentrionale, Toscana e Lazio e su Valle d’Aosta, Emilia occidentale, settori occidentali e meridionali dell’Abruzzo, Molise, Campania, settori centro-settentrionali di Puglia e Basilicata e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: da elevate a localmente molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Puglia; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sulle coste della Toscana a nord dell’Elba e sugli estremi della Liguria; forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino centro-settentrionale, campano e lucano.

Mari: mosso, tendente ad agitato, il Mar Ligure; molto mossi il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale.

