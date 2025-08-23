Esplodono i temporali da Nord a Sud: un altro pomeriggio-sera di forte maltempo | LIVE

MeteoWeb

L’Italia continua a fare i conti con un’estate all’insegna dell’instabilità. La perturbazione ormai diretta verso i Balcani lascia la Penisola esposta a correnti nordoccidentali umide e temperate che alimentano nuovi fenomeni temporaleschi. La rimonta dell’alta pressione sull’Europa occidentale, infatti, appare poco incisiva e lascia spazio a un’atmosfera ancora turbolenta. Al momento si registrano diversi temporali pomeridiani, in particolare sulla dorsale appenninica, Molise, Puglia e alta Calabria.

Forti temporali si stanno registrando in particolare sull’Appennino emiliano-romagnolo: colpiti il crinale bolognese e ravennate, con rovesci tra San Martino in Gattara, Monte Romano e Castel del Rio. Fenomeni intensi anche nel Cesenate, tra Quarto e San Piero in Bagno, e nel riminese, in alta Valmarecchia, nella zona di Casteldelci. Episodi temporaleschi nel Parmense e nel Reggiano, tra Sologno, Poiano e Castelnovo ne’ Monti. Maltempo anche nelle zone interne romagnole.

L’instabilità proseguirà anche nelle prossime ore, con il rischio di nuovi temporali improvvisi e localmente intensi da Nord a Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: