Etna, lava e attività stromboliana dal Cratere Sud/Est: il gigante di fuoco illumina la notte siciliana | FOTO

L’Etna continua a dare spettacolo con l’attività stromboliana e la colata di lava dal Cratere di Sud/Est: nella gallery le immagini pubblicate dal vulcanologo INGV Boris Behncke che ritraggono il vulcano attivo più alto d’Europa nella serata del 28 agosto 2025. La vista è da Nicolosi, sul versante meridionale del vulcano. Questa attività – riporta l’INGV – dura da ormai 2 settimane con notevoli fluttuazioni, e colate laviche emesse da bocche a 3200 metri (sul fianco meridionale del Cratere di Sud/Est), 3100 metri (questa bocca è attiva in maniera intermittente) e 2980 metri.