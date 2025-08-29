Il maltempo raggiunge anche il Sud: forti temporali anche domani. I bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

L’ondata di maltempo provocata dai resti dell’ex Uragano Erin continuerà anche nella giornata di domani sull’Italia, estendendosi anche alle regioni del Sud. Sono attese forti piogge e temporali anche in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia mentre il maltempo continuerà a picchiare duro anche al Nord. La conferma sul maltempo di domani arriva anche dai bollettini meteo della Protezione Civile, che però ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. A conferma del forte maltempo è stata emessa allerta gialla in 13 regioni dal Nord a Sud.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 30 e 31 agosto.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 agosto 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Basilicata, settori tirrenici di Calabria e Sicilia centro-orientale e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lombardia orientale, Veneto occidentale, settori costieri della Toscana, Umbria meridionale, Lazio settentrionale e nord-orientale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria tirrenica settentrionale e settori costieri centrali e meridionali della Puglia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione sia nei valori minimi che massimi al Centro e al Sud, specie settori tirrenici. In sensibile diminuzione la massime sulla pianura dell’Emilia-Romagna.

Venti: forti dai quadranti occidentali su tutti i settori tirrenici, in attenuazione su quelli settentrionali e in locale rinforzo al Centro-Sud, dove tenderanno a disporsi da Nord. Forti meridionali sui settori ionici calabresi e sulla Puglia meridionale. Rinforzi sulle zone appenniniche.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, localmente lo Ionio meridionale ed il Tirreno.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 31 agosto 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento nei valori massimi, al Nord, al Centro e sulla Campania.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio. Tutti in attenuazione.

