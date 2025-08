Alluvione lampo in India, “Dharali spazzato via”: almeno 4 morti e un centinaio di dispersi per il “cloudburst”

MeteoWeb

Un’alluvione lampo, innescata da un violento temporale noto come “cloudburst“, ha seminato distruzione nel villaggio di Dharali, situato nella regione himalayana settentrionale dell’India. L’evento, verificatosi ieri, ha provocato la morte di almeno 4 persone, lasciando un centinaio dispersi e intrappolati sotto le macerie di case e strade spazzate via dalla forza dell’acqua. Squadre di soccorso, composte da soldati dell’esercito e personale della protezione civile, stanno lavorando incessantemente per trovare i dispersi, tra cui almeno 11 militari di un accampamento vicino, anch’esso colpito dalla piena. Le condizioni meteo avverse, unite ai danni alle vie di comunicazione e al terreno impervio, stanno rendendo le operazioni di salvataggio estremamente difficili.

Cos’è un “cloudburst”?

I cloudburst sono fenomeni meteorologici estremi, caratterizzati da piogge torrenziali e concentrate in un’area ristretta. Si verificano con sempre maggiore frequenza nello Stato dell’Uttarakhand durante la stagione dei monsoni, causando inondazioni e smottamenti devastanti.

Come spiegato dal geologo S.P. Sati, “questo villaggio si trova su una bomba a orologeria. È in una zona estremamente fragile“. La regione dell’Uttarakhand ha subito eventi simili nel 1864, 2013 e 2014, quest’ultimo particolarmente tragico con oltre 6.000 vittime.

Cambiamenti climatici e sviluppo sregolato

L’aumento di questi fenomeni è una conseguenza del cambiamento climatico, che rende le precipitazioni più intense e imprevedibili. A ciò si aggiunge il problema dello sviluppo edilizio sregolato nelle zone montane, che amplifica i danni causati da questi eventi naturali.

L’Uttarakhand, una regione nota per i suoi paesaggi montuosi e i luoghi di pellegrinaggio, è sempre più colpita da eventi meteorologici estremi. Un parlamentare locale ha descritto la scena con parole drammatiche: “Le persone sono scappate per mettersi in salvo, ma la piena è arrivata così in fretta che non c’era nulla che si potesse fare. L’intero villaggio di Dharali è stato spazzato via“.