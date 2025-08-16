Maltempo Basilicata, albero su un’auto: una ferita in prognosi riservata

MeteoWeb

Un morto – Nicola Pipio, di 29 anni – e tre feriti, tra i quali una giovane di 22 anni, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari, ma che non sarebbe in pericolo di vita: è il bilancio di un drammatico incidente accaduto ieri, nel pomeriggio di Ferragosto, in un’area picnic di Ferrandina (Matera), dove un grosso albero ha schiacciato l’automobile in cui i quattro si stavano riparando da un violento temporale. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore per estrarre il corpo e i feriti dalle lamiere dell’auto. Per chiarire la dinamica dell’incidente, è stata un’aperta un’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera e condotta dai Carabinieri del Comando provinciale che ieri hanno sequestrato la vettura (una Fiat Panda), l’albero e la zona dove è caduta la quercia secolare.

A causa della gravità delle sue condizioni, la 22enne – di origini ferrandinesi ma residente a Roma – nella serata di ieri è stata trasferita al Policlinico di Bari dall’ospedale Madonna delle Grazie, dove è ricoverato un altro giovane, di 20 anni. È stato invece trasportato al San Carlo di Potenza il terzo ferito.

I giovani facevano parte di una comitiva di una decina di persone che avevano deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto nell’area picnic, in contrada Fonnoni.

Ieri il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, è andato prima all’ospedale di Matera – dove ha fatto visita anche il vescovo della città dei Sassi, monsignor Benoni Ambarus – e poi al Policlinico di Bari per accertarsi delle condizioni dei feriti. E, in segno di lutto per morte di Pipio – che lavorava in un’azienda della Valbasento e che era un dirigente della squadra di calcio a 5 della Ferrandina Sport Academy (serie B) – il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e ha deciso di annullare i festeggiamenti in programma oggi, per la festa in onore di San Rocco.

Il maltempo, abbattutosi ieri pomeriggio su buona parte della Basilcata, ha causato problemi anche in altre zone della regione, in particolare a Genzano di Lucania (Potenza) e in diversi comuni della provincia di Matera.

