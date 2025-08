Maltempo Calabria, treni rallentati sulla linea Paola-Reggio

MeteoWeb

Il maltempo che oggi sta colpendo la Calabria, con forti temporali soprattutto nel Reggino, influenza fortemente anche la circolazione ferroviaria. Sulla linea Paola-Reggio Calabria, dalle 15:30 la circolazione ferroviaria è rallentata tra Bagnara e Villa S. Giovanni per avverse condizioni meteo. I treni potranno subire rallentamenti fino a 45 minuti, limitazioni e cancellazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

