Maltempo Campania, acquazzone e grandinata colgono di sorpresa il salernitano: disagi in autostrada

Un acquazzone improvviso ha colto di sorpresa quanti si stavano godendo una giornata al mare sulle spiagge salernitane. Un breve ma intenso temporale ha toccato la città intorno alle 16.30; poi anche in Cilento, a Santa Maria di Castellabate, verso le 17.15. La veloce parentesi di maltempo nel Salernitano – intorno alle 17.30 è tornata a spendere quasi del tutto il sole – ha portato con sé, inoltre, una grandinata in alcune località del Vallo di Diano. La grandinata ha provocato disagi a diversi automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada tra Polla e Atena Lucana, nel Salernitano.

