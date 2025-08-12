Maltempo in Italia, forti temporali pomeridiani in corso: ecco le zone più colpite con crollo termico | LIVE

MeteoWeb

L’Italia è stata attraversata da un’imponente ondata di maltempo nelle ultime ore, con forti temporali che hanno coinvolto gran parte del Paese. L’anticiclone che ha dominato le condizioni atmosferiche negli ultimi giorni sta cedendo il passo, lasciando spazio a una fase di instabilità che è destinata a intensificarsi nei prossimi giorni. Le regioni più colpite da temporali intensi sono state l’Umbria, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sardegna, ma anche le zone alpine del Piemonte e del Trentino Alto Adige hanno visto un incremento delle precipitazioni.

Alcuni fenomeni più deboli sono stati registrati anche in Basilicata, Calabria e Sicilia. L’aspetto più rilevante è stato il crollo delle temperature, con Frosinone che ha visto un brusco calo, scendendo a 22°C, come se fosse autunno. In sole poche ore sono caduti 30 mm di pioggia, dando inizio a un significativo cambiamento meteorologico.

La situazione nel Lazio e le previsioni per i prossimi giorni

La capitale non è stata esente da questo passaggio temporalesco. Roma ha visto il cielo coprirsi e, soprattutto nelle zone interne come Frosinone, il termometro è sceso notevolmente. Già oggi, si prevedono intensificazioni dei temporali, che nei prossimi giorni si estenderanno verso le regioni del sud e verso le Alpi, con un picco previsto per Ferragosto.

La Campania ha visto piogge benefiche, soprattutto sul Vesuvio, dove il maltempo ha contribuito a fermare alcuni incendi che stavano devastando il territorio. Anche a Napoli, nella parte orientale, si sono registrati temporali, portando sollievo alle aree colpite dal caldo torrido. Oltre ai temporali, l’altra caratteristica del maltempo di queste ore è il fresco, con temperature che in alcune località sono scese ben sotto i 30°C. La situazione di Frosinone è emblematica: la città ha visto una discesa delle temperature fino a 22°C, in un contesto di piogge abbondanti. Allo stesso modo, la Sardegna ha registrato i temporali più intensi.

La Toscana, le Marche e la Puglia hanno visto il cielo coprirsi con nubi dense, con cieli grigi che nascondevano il sole per diverse ore. Questo è solo l’inizio di una fase di maltempo che si intensificherà nel corso dei prossimi giorni, soprattutto per Ferragosto, quando le aree del sud e le Alpi potrebbero registrare eventi estremi. MeteoWeb aveva ampiamente previsto questi fenomeni.

Le previsioni confermano che il maltempo continuerà a influenzare l’Italia anche nei prossimi giorni, con fenomeni di forte intensità previsti in particolare per il fine settimana e per la settimana successiva al nord. La situazione va monitorata attentamente, con l’allerta meteo che resterà alta per tutto il periodo delle festività di Ferragosto.

