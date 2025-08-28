Maltempo, l’ex Uragano Erin si abbatte sul Nord Italia: già oltre 100 mm in Piemonte, diluvio a Torino | LIVE

MeteoWeb

Il Nord Italia oggi al centro di una fase di maltempo estremo, determinata da una intensa perturbazione atlantica che ha raccolto parte dell’energia residua dell’ex uragano Erin. Le prime ore della giornata hanno già portato forti precipitazioni nel Piemonte nordoccidentale, con accumuli pluviometrici superiori ai 100 mm nel Parco Nazionale della Val Grande (dati Meteo 3R). In corso un nubifragio a Torino. Dalla mezzanotte si segnalano anche i 74 mm a Cerrione (BI), 66 mm a Soriso (NO) e 54 mm a Pila (VC). Il peggioramento si annuncia severo: nelle prossime ore sono attese piogge intense e temporali diffusi in tutte le regioni settentrionali. Sono attesi accumuli che potranno superare i 200 litri per metro quadrato tra Piemonte e Lombardia, con possibili picchi vicini ai 300 mm.

Il maltempo non si limiterà al Nord: la perturbazione in seguito raggiungerà anche il Centro/Sud, colpendo in particolare le regioni del versante tirrenico, dove sono previsti locali rovesci e temporali di forte intensità.

