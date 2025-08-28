Maltempo, Nord Italia nel mirino dell’ex Uragano Erin: piogge intense e temporali tra Piemonte e Lombardia | LIVE

MeteoWeb

Dalla tarda serata di ieri, una violenta perturbazione che deriva dai resti dell’ex Uragano Erin ha investito il Piemonte, portando piogge intense e temporali in risalita da Sud/Ovest verso Nord/Est. Nelle prime ore di oggi, i rovesci più forti hanno colpito in particolare l’area Torinese e il Verbano-Cusio-Ossola, dove gli accumuli pluviometrici hanno già superato i 100 mm: da segnalare picchi di 130 mm a Cossogno e 114 mm a Sambughetto. La situazione resta critica, con ulteriori intensi nuclei temporaleschi in arrivo.

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la SS21 “Della Maddalena” al km 57,200, in località Argentera, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Il maltempo proseguirà nel corso della giornata con una seconda fase perturbata prevista per il pomeriggio: i temporali, inizialmente diffusi, tenderanno a concentrarsi sul Piemonte nordorientale entro la serata.

Anche la Lombardia sta vivendo un peggioramento significativo. Milano è interessata da piogge continue fin dalla notte scorsa, con livelli dei fiumi Seveso e Lambro in aumento e rischio di possibili esondazioni.

L’origine del maltempo è una perturbazione atlantica che porta con sé parte dell’energia residua dell’uragano Erin. Le regioni settentrionali italiane saranno interessate da piogge abbondanti e temporali con accumuli che potranno superare i 200 l/m² tra l’alto Piemonte e il Nord della Lombardia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: