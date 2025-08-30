Maltempo Piemonte, clamoroso nel Canavese: pannelli solari mitragliati dalla grandine enorme | FOTO

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo causata dai resti dell’ex Uragano Erin ha prodotto grandinate estreme in Piemonte nella serata di ieri, venerdì 29 agosto, con chicchi dal diametro di 7-8cm nel Canavese. Gli effetti sono stati devastanti, con decine di auto danneggiate, danni ai tetti delle case e colture lasciate in ginocchio. Altre immagini che trasmettono bene la violenza del fenomeno sono quelle dei pannelli solari sui tetti delle case, crivellati dalla grandine enorme. Mentre le auto hanno visto i parabrezza in frantumi e le carrozzerie ammaccate e le case hanno visto le tegole danneggiate dalla grandine, i pannelli solari sembrano essere stati mitragliati. Sembrano quasi installazioni artistiche sui tetti, a raffigurare il cielo notturno o l’universo, invece è ciò che rimane dei pannelli fotovoltaici: un tempo scuri, ora sono punteggiati di macchie bianche a seguito dei violenti colpi dei grossi chicchi di grandine.

E non è di certo la prima volta che questa forma di energia pulita soccombe alla furia della natura. Un giorno prima, la stessa sorte era toccata all’enorme campo fotovoltaico di Verretto, nel Pavese, travolto da un nubifragio e dalle forti raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.