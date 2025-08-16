Maltempo Sicilia, sabato dopo Ferragosto dal clima autunnale: forti temporali, piogge torrenziali e freddo anomalo | DATI

MeteoWeb

Dopo il forte maltempo che ha colpito la Sicilia nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, compreso Ferragosto, la situazione si è evoluta come previsto: un sabato dalle caratteristiche tipicamente autunnali, con piogge abbondanti e un repentino abbassamento delle temperature in tutta l’isola. Il maltempo ha portato forti temporali su tutta la Sicilia, con picchi di intensità nelle zone interne e lungo la costa. La zona di Modica ha visto il passaggio di un tornado, un fenomeno che ha ulteriormente complicato una situazione già difficile.

Intanto, piogge torrenziali hanno interessato le località montuose, con oltre 50 mm di pioggia caduti in pochi minuti sui Nebrodi e sugli Iblei. Questo ha provocato allagamenti e disagi in numerose località.

Temperature in picchiata: un sabato di fine settembre

Il maltempo ha portato con sé un crollo termico anomalo per il mese di agosto. Sebbene l’estate siciliana abbia solitamente temperature elevate, oggi la situazione è ben diversa. Alle 19:30, solo una località della costa ionica ha registrato i 30°C, mentre in questo periodo la norma sarebbe ben superiore, con tutta la Sicilia che di solito supera i 30°C. Le zone interne dell’isola sono addirittura scese sotto i 20°C, con punte di 16-17°C in collina, rendendo l’atmosfera più simile a quella di fine settembre.

Freddo e pioggia in pieno agosto

La combinazione di pioggia abbondante e temperature fredde ha trasformato questa giornata in un esempio di come l’estate siciliana sia stata messa a dura prova. Le città e la costa, dove di solito il caldo estivo è predominante, hanno visto temperature non superiori ai 23-25°C, e l’umidità ha contribuito a creare un clima più autunnale che estivo. Le previsioni meteo confermano che questo freddo anomalo non è un caso isolato, ma un segnale di un agosto che sta progressivamente cambiando volto, con un caldo estivo ormai lontano.

