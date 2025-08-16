Maltempo tra Calabria e Sicilia, supercella temporalesca nel basso Tirreno: le spettacolari immagini dalla Costa Viola | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito la Calabria e la Sicilia nelle ultime ore ha portato una serie di fenomeni meteorologici estremi, con particolare intensità nelle zone costiere e tra le Isole Eolie. Dopo una giornata di forti rovesci e temporali che hanno attraversato l’arcipelago delle Eolie e la provincia di Reggio Calabria, un nuovo sistema temporalesco ha preso piede, causando intensi fenomeni su tutto il basso Tirreno. Le immagini e i video girati da Bagnara Calabra, nella provincia reggina, ritraggono la potenza di questa supercella temporalesca che ha colorato il cielo di fenomeni spettacolari e scientificamente affascinanti.

Una linea temporalesca che colpisce la Costa Viola

Il cuore di questa ondata di maltempo è una linea temporalesca che si sposta rapidamente verso la costa Viola. Il fenomeno è stato generato da una combinazione di fattori atmosferici che ha creato una supercella, un tipo di temporale particolarmente violento. L’intensità del vento e l’agitazione del mare hanno esaltato la potenza della tempesta, dando vita a una scena impressionante di nubi minacciose e alte onde. I cumulonembi, caratteristici di questi fenomeni, hanno preso vita sopra il mare agitato, dando luogo a una cornice mozzafiato che, purtroppo, nasconde anche i pericoli di questo tipo di fenomeni.

I video girati dalla costa di Bagnara Calabra, evidenziano la potenza di questa supercella, un imponente sistema nuvoloso che non solo offre uno spettacolo visivo straordinario ma che, al contempo, mette in evidenza l’equilibrio tra natura e clima.

