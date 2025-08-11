“Questo caldo non è normale”, catastrofisti ridicolizzati sui social: “dite balle, siamo a Ferragosto, è l’estate di sempre”

MeteoWeb

Spunta su Facebook un delirante post dai toni catastrofisti sul caldo di questi giorni. E’ uno dei tanti, recita così: “I 35-39°C attuali (e che avremo per molti giorni) non sono la norma. La norma estiva erano i 27-30°C dei giorni scorsi“. E si scatena la rabbia dei lettori, offesi nella loro intelligenza. E’ il bello dei social: la gente apre gli occhi e non è più pronta ad abboccare a qualsiasi fandonia. Non tutti, certo. Ci sono quelli che ancora sono predisposti a credere a tutto ciò che gli viene propinato. Ma la maggioranza delle persone nel 2025 ha imparato ad utilizzare il cervello.

E’ lo stesso copione che in questi giorni vediamo su tutti i siti e su tutti i giornali che stanno raccontando il normale caldo estivo di questi giorni, come una sorta di apocalisse senza fine. La gente si ribella, e scatena tutte le proprie considerazioni nei commenti in molti casi ironici, simpatici, divertenti.

Ne riportiamo alcuni. Preparate i pop-corn e divertitevi:

Una bella ondata di caldo ma niente di tragico, nell appennino reggiano nel 2003 come oggi a castelnovo ne monti (750 m)ci furono 39,5 gradi e tutti secchi i crinali delle montagne già con colore autunnale,oggi 31,6 non mi pare la fine del mondo poi la sera e’ ideale per uscire non come la seconda metà di luglio con 14 gradi a mezzanotte , caldo si ma la tragedia continuate pure a vederla voi poi presto inizieranno i temporali sui rilievi …..

Mah… Enel la pensa diversamente… L’anno scorso causa climatizzatori accesi ho consumato di più… Quest’anno mi basta un ventilatore e sto bene. Addirittura qualche sera mi sono dovuto coprire con un lenzuolo ed abito in un paese sulla costa non abito in alta montagna 🤷‍♂️

Complessivamente è stata una delle estati più fresche che io ricordi.

Che fino a ieri c’erano 12°C la mattina…….ma fatemi in piacere……..le solite buffonate….

Non mi risulta che la norma delle temperature di agosto sia 27-30 andare a guardare i dati storici!

Io lavoro all’aperto.Da molti anni.

Ho sempre patito ed odiato l’estate per questo.

Invece quest’anno sono stato benissimo, non ho mai avuto modo di lamentarvi.

Raddrizzatevi le gobbe e uscite dalla taverna della mamma adibita ad ufficio.

Troverete un mondo fantastico.

A mia memoria ha sempre fatto caldo d’estate

Ricordo chiaramente il caldo torrido degli anni scorsi. Mai vista negli ultimi trent’anni un’estate più fresca. Ho ricordo visivo dei cuscini inzuppati, dei letti spostati per cercare la migliore ventilazione, della respirazione con la testa nel freezer per cercare refrigerio. Quest’anno mai fatto nulla del genere. Solo per una settimana a luglio ho acceso il condizionatore e mai il ventilatore. Saluti dalla realtà

Fino all’ altro giorno al mio paese c’erano 27-28 gradi di giorno e di sera 13-15 gradi (quasi tutta l’estate è stata così), dicevano che era la corrente atlantica a portare questa aria fresca . Adesso fa caldo e dicono che è il cambiamento climatico . Domanda: perché quando faceva quasi freddo erano le correnti del nord e ora che fa caldo non sono le correnti africane bensì il cambiamento climatico ?

I giorni scorsi era inverno. Smettetela di sparar cagate. 30 di luglio con 16 gradi al mattino per voi è la norma?? Si a novembre

È estate

La norma era la neve 🤣

Dove vivete in Finlandia!🤔🤔

La temperatura delle ultimi giorni e non normale! Troppo freddo!

Mah, a me questa estate è parsa un’estate.

Ieri erano 30 gradi misurati all’ombra. Basta fare inutili allarmismi!

Mah!…ricordo estati coccenti anche in gioventù..solo che ero giovane e le sopportavo meglio!

Ricordo nel ’95/96 le ultime 2 settimane di giugno nn si poteva vivere dal caldo..nel 2003 l’estate iniziò i primi di maggio fino a settembre con temperature costanti sui 35* di giorno..la notte nn scendeva sotto i 30….ricordo un ferragosto di fine anni ’90..un temporale con vento e grandine..piante secolari abbattute come fuscelli..le temperature arrivarono ai 12/14 gradi di giorno.💥

L’estate fa il suo ciclo..a volte arriva prima..a volte finisce tardi..

L’unica cosa che per me è anomala è l’inverno..ora nn fa più tanto freddo..un tempo si ghiacciava l’acqua dei fossi già dai primi di dicembre..se nevicava ..e nevicava..la neve rimane fino alla fine di gennaio..ecco…l’inverno nn è più inverno..!!💥💥

Veramente no, sempre stati più di 30 gradi a luglio e agosto, al massimo ora ci sono periodi lunghi anche una settimana con temperature di 32-35, comunque ci sono state città (tipo Bari) andate meglio dell’ anno scorso in fatto di temperature

Non siete altro che dei catastrofisti; io, nei miei 67 anni ho visto tantissime e normali estati come questa…….

Della serie “in inverno fa freddo, in estate fa caldo, tutta colpa del cambiamento climatico”; per favore ritornate con i piedi sulla terra.

A Venezia , in estate , ci sono sempre stati 30-32 ( con rare punte , che cmq capitavano , di 34-35). Almeno dagli anni ’70 ( anni in cui ero ragazzino).

Anni 70 a maggio (qualche volta anche aprile) si iniziava ad andare al mare e fare i bagni .. non c’era terrorismo sul caldo.. vi erano le stagioni che ti facevano portare al caldo d’estate e al freddo d’inverno (allora veniva tanta neve che ora sparita)

E… Basta.. Che fissazione.. Ora con il caldo… 🤷🏼‍♀️🙅🏾‍♀️🤦🏼‍♀️.. Siamo.. A metà agosto.. Tra un po’.. L’estate ci saluta…andate al mare.. 🏖️

Forse non ricordate il caldo e l’afa degli anni 70/80

Ooooo cavoli siamo ad Agosto dobbiamo metterci il cappotto?

A mia memoria non ricordo un’ estate cosi fresca

ma dove cazzo li senti 35-39 gradi? Sono in Calabria e ci sono max 32 gradi tra l’altro gradevolissimi

Se fosse dicembre sarebbe caldo ma visto che siamo in agosto è giusto che ci siano queste temperature 😱

Allarmismo senza senso. D estate fa caldo

Se non ci fossero i condizionatori ovunque, il problema non esisterebbe… Si nota molto il caldo, perché continuamente si passa da locali in cui vi sono 20 gradi, all’esterno dove ce ne sono 35…

12 C di minima a Varese negli ultimi di luglio. Ovviamente nessuna campagna stampa. Cortesemente potreste essere più specifici quando parlate dei dati di riferimento? Quanti gradi è sotto la media 12 di minima? Grazie

Tu Vaneggi d’estate ha sempre fatto caldo

Questo è terrorismo del caldo…

Cosa diremo..quando scenderanno sotto la media?

Un luglio così fresco negli ultimi 55 anni non l’ho mai vissuto

Nell’entroterra marchigiano ci sono sempre stati 30/33 fino a 35/36 gradi in estate come del resto ce ne sono 31 oggi. Tutta questa fine del mondo non mi sembra. Poi vi lamenterete quando ce ne saranno -3, che noia!

in che anno sei nato x scrivere queste balle.

SiaMo in estate ,ve lo ricordo

secondo me questa estate e quella più fresca degli ultimi anni

mai superato i 40 gradi

Come no, c’eri tu negli anni 80 in centro a Bari, senza chiaramente aria condizionata, dopo giornate da 38/40 gradi dormire di notte sul pavimento per il troppo caldo…

27 gradi d’estate la norma se sei a Tromsø

Ah sì, com’è che 43 anni fa, partita da Cosenza, arrivata a Roma avevo la bottiglia dello shampoo che si era sciolta in valigia?

27 28 gradi a Ferragosto fa già ridere così. Forse in montagna o se c’erano le nuvole

Boh, qui a Palermo, caldo normale. Si dorme senza condizionatore come mai fatto gli anni scorsi.

Davvero un’estate fresca.

Io in estate ricordo sempre la canicola, ora come trenta anni fa’ e più..27 gradi in agosto in pianura, di rado..

Nel fine luglio 1983 ci furono 44 gradi a Firenze ,con temperature alte nei giorni a seguire .il punto è quanto durano …..

in padania c era sempre afa in passato

Oh non siete mai contenti!

Ma è solo l estate

In provincia di Catania si sta bene..

Ripetiamo insieme: d’estate fa caldo, d’estate fa caldo

IO da piccolo sudavo come adesso e le temperature erano più o meno così

27 gradi ad agosto????? Ma dove in Trentino forse!!! Ma che dite!!! Roma e centro sud 35 gradi fissi con punte di 38 e tasso di umidità stile branchie di merluzzo. Non diciamo fesserie

Io ricordo più caldo nel 2003….Purtroppo è un ricordo infausto e quella estate sarà indimenticabile

Da me ci sono 30 gradi e d estate molte volte c è stato di più , ma poi cos è tutto questo allarmismo sulle temperature che sono alte d estate ma perché , non se n’è mai parlato e da un po’ di anni .. pochi …tutti allarmati per una settimana di caldo , mi ricorda l inc…ta del pipistrello… allarmatevi dei malori improvvisi e della merda che vi fanno mangiare o delle balle che vi fanno bere.. su quello c è d allarmarsi

Temperature medie alte, basse, fresco fuori stagione, scivoli a 85°, … la cosa interessante è che molti (gli stessi che vorrebbero cancellare i commenti non graditi) credono🙏 ciecamente che sia colpa della panda del nonno. Siete il top!!

L’unica differenza è che oggi i tg ti fanno vedere l’immagine di un Italia rosso fuoco ma è solo violenza psicologica nel 2003/2004 in cantiere c’erano 43 /46 gradi , solamente che non c’era internet

Infatti per tutta l’estate ha fatto 20 gradi. Son due giorni due che è arrivato il caldo. Pagliaccio

si infatti, mi ricordo i ferragosto di anni fa, in felpa….ma che cazzo dite? saremo qualche grado sopra la media che non è certamente 30/31 per la settimana di ferragosto !

La parola d ordine è mettere paura in ogni campo , meteorologico, medico , economico ecc ecc ecc

Mah io ricordo l’estate 2003 con 40 gradi. Ricordo le estati degli anni 90 a 30 gradi a luglio e 35 ad agosto. Quest’anno è stata una estate fredda a detta anche dei gestori dei bagni. Certo che se credete a quello che scrivono e alle temperature sull’asfalto… poi se proprio credete a quello che leggete io chiederei di sospendere tutte le guerre, che i politici e leader viaggino in treno o in nave e non in jet, che le merci le prendiamo dall’Europa non dall’India o dalla Cina. Sicuramente tutto ciò prima di romprere con le flautolenze delle mucche o l’auto elettrica.

Per risolvere la situazione sarebbe sufficiente che la gente leggesse, con attenzione ( cosa che non ha fatto, evidentemente) alcune opere letterarie e filosofiche. Il don Chisciotte, elogio della follia, i promessi sposi ( la sola parte che parla della peste, con specifico riferimento ai monatti), e, naturalmente, 1984 di Orwell. Aggiungo, per i più volenterosi, lo studio dei tre filtri di Socrate, il capitale di Marx nonché le opere di Russel e gli aforismi di Feynman. Sarebbe un buon inizio per cominciare a mandarvi la, colà ove dovete andare.

Il mio parere è che più caldo c’è, più usiamo i condizionatori. Tali apparecchiature producono tantissimo calore che viene liberato in atmosfera. Non parlo solo dei condizionatori casalinghi, che comunque sono presenti in quasi tutte le abitazioni, ma anche delle enormi macchine sui tetti dei centri commerciali e degli edifici con servizi centralizzati.

Fate un pochino i conti di quanto calore produciamo.

Queste considerazioni dimostrano che spesso e volentieri persino gli addetti ai lavori e gli operatori della meteorologia e dell’informazione hanno perso il senso della realtà, persino a differenza della popolazione che – seppur non competente in materia – vive sulla propria pelle ogni giorno la realtà delle condizioni meteorologiche e non può essere presa in giro con dati falsi e narrazioni capovolte rispetto alla realtà.