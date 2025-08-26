SpaceX rinvia per la 2ª volta il lancio di Starship: stavolta è colpa del meteo

MeteoWeb

Il tanto atteso 10° volo di prova di Starship, il razzo più potente mai costruito, ha subito un nuovo rinvio. Dopo il primo ritardo domenica a causa di un problema ai sistemi di terra, SpaceX ha dovuto annullare anche il 2° tentativo a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il problema principale è stato la presenza di nubi a incudine sopra il sito di lancio di Starbase, nel sud del Texas. Queste formazioni nuvolose rappresentano un rischio elevato di fulmini, in grado di compromettere irrimediabilmente la missione. “Lancio annullato per stasera a causa di nubi a incudine sul sito di lancio (rischio di fulmini)“, ha dichiarato Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, sui social.

Una nuova finestra di lancio per Starship

Il prossimo tentativo dovrebbe avvenire nella finestra temporale di un’ora a partire dalle 19:30 di oggi ora locale (01:30 italiane del 27 agosto).

L’ambizione dietro Starship

Starship non è un razzo qualunque: con i suoi 122 metri di altezza complessivi, costituiti dal booster Super Heavy e dalla navetta Ship, rappresenta il fulcro della visione di Musk per l’esplorazione spaziale. L’obiettivo dichiarato è rendere il veicolo completamente e rapidamente riutilizzabile, aprendo la strada a missioni sulla Luna, su Marte e oltre.

Dal primo volo sperimentale dell’aprile 2023, Starship ha già effettuato 9 missioni test, 3 delle quali nel 2025. Tuttavia, non sono mancati gli imprevisti: nelle missioni 7 e 8, la navetta è esplosa pochi minuti dopo il decollo, mentre nel volo 9 è sopravvissuta più a lungo, ma ha perso il controllo in fase di rientro nell’atmosfera.

Obiettivi del volo 10

Il 10° test punta a un passo avanti significativo. Super Heavy dovrebbe completare una serie di manovre in volo e concludere con un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico. La navetta Starship, invece, tenterà di rilasciare 8 satelliti Starlink simulati, riaccendere uno dei 6 motori Raptor nello Spazio e infine concludere la missione con un rientro mirato nell’Oceano Indiano, circa 66 minuti dopo il lancio.

Tra imprevisti e progressi

Nonostante i rinvii e i fallimenti, il percorso di sviluppo di un sistema così complesso non può che essere graduale. Ogni test fornisce dati preziosi per migliorare sicurezza, affidabilità e prestazioni. Ogni lancio, anche quando non raggiunge tutti gli obiettivi, rappresenta un enorme passo avanti per l’ingegneria spaziale.