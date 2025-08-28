Starship decolla e il sogno interplanetario diventa realtà

MeteoWeb

Il recente successo del 10° volo di prova di Starship non è un semplice traguardo per SpaceX, ma un momento di svolta epocale che ridisegna il futuro dell’esplorazione spaziale. Il test, che si è svolto martedì 26 agosto ora locale (nella notte del 27 agosto in Italia), ha segnato il superamento di una serie di ostacoli che avevano rallentato lo sviluppo del razzo, dimostrando che il veicolo è ora in grado di affrontare con successo manovre complesse e resistere a condizioni estreme, impensabili fino a pochi mesi fa. Questo successo segna il passaggio da una fase di sperimentazione rischiosa a un vero e proprio sprint tecnologico. I dati raccolti sono di inestimabile valore e forniranno a SpaceX le informazioni necessarie per accelerare lo sviluppo delle prossime versioni di Starship, trasformando il sogno di Elon Musk di rendere l’umanità una specie interplanetaria in una realtà sempre più tangibile. Con il 10° volo, Starship ha dimostrato la sua affidabilità e la sua promessa, aprendo la strada a una nuova era di esplorazione che potrebbe un giorno portare l’umanità a stabilire una presenza permanente su Marte.

Il 10° volo di Starship

Il volo, partito da Starbase, Texas, è stato il più ambizioso e completo finora. Ecco i punti salienti che hanno reso questa missione un successo:

Super Heavy – Il booster Super Heavy, alto 71 metri, ha eseguito una manovra di “boostback burn” per invertire la sua rotta e dirigersi verso una zona di ammaraggio pre-stabilita nel Golfo del Messico. A differenza dei test precedenti, il booster ha completato con successo la sua “landing burn” (accensione per l’atterraggio), disattivando intenzionalmente uno dei suoi motori centrali per dimostrare l’uso di un motore di riserva. Dopo un breve volo stazionario (“hover”), è ammarato con successo. Si tratta di un passo fondamentale verso la piena riusabilità;

Il booster Super Heavy, alto 71 metri, ha eseguito una manovra di “boostback burn” per invertire la sua rotta e dirigersi verso una zona di ammaraggio pre-stabilita nel Golfo del Messico. A differenza dei test precedenti, il booster ha completato con successo la sua “landing burn” (accensione per l’atterraggio), disattivando intenzionalmente uno dei suoi motori centrali per dimostrare l’uso di un motore di riserva. Dopo un breve volo stazionario (“hover”), è ammarato con successo. Si tratta di un passo fondamentale verso la piena riusabilità; Starship – La capsula, o “Ship”, è sopravvissuta al rientro atmosferico, una delle fasi più critiche del volo. SpaceX ha intenzionalmente rimosso alcune piastrelle dello scudo termico per raccogliere dati preziosi sulle prestazioni del veicolo in condizioni estreme. Ship ha poi eseguito un ammaraggio controllato e morbido nell’Oceano Indiano, dimostrando la sua capacità di resistere alle intense sollecitazioni del rientro;

La capsula, o “Ship”, è sopravvissuta al rientro atmosferico, una delle fasi più critiche del volo. SpaceX ha intenzionalmente rimosso alcune piastrelle dello scudo termico per raccogliere dati preziosi sulle prestazioni del veicolo in condizioni estreme. Ship ha poi eseguito un ammaraggio controllato e morbido nell’Oceano Indiano, dimostrando la sua capacità di resistere alle intense sollecitazioni del rientro; Dispiegamento del payload – Per la prima volta, Starship ha dispiegato carichi utili fittizi (8 satelliti Starlink simulati) in una traiettoria suborbitale. Questa dimostrazione è essenziale per validare i meccanismi di dispiegamento e preparare il veicolo per il suo ruolo futuro nel lancio di satelliti;

Per la prima volta, Starship ha dispiegato carichi utili fittizi (8 satelliti Starlink simulati) in una traiettoria suborbitale. Questa dimostrazione è essenziale per validare i meccanismi di dispiegamento e preparare il veicolo per il suo ruolo futuro nel lancio di satelliti; Riaccensione del motore – Lo stadio superiore ha riacceso brevemente uno dei suoi motori Raptor nello Spazio, una capacità necessaria per le manovre orbitali e per le future missioni interplanetarie. È la seconda volta che questa manovra è stata eseguita con successo su un volo di Starship.

La tabella di marcia per il futuro

Il successo del 10° volo fornisce a SpaceX i dati necessari per accelerare lo sviluppo delle prossime versioni di Starship, con l’obiettivo finale di arrivare su Marte.

Starship V3 – Questa prossima iterazione sarà un notevole aggiornamento rispetto all’attuale versione V2. Con un’altezza di 124,4 metri , la V3 è destinata a subire test intensi nel prossimo anno, con l’obiettivo di renderla pronta per le prime missioni marziane;

Questa prossima iterazione sarà un notevole aggiornamento rispetto all’attuale versione V2. Con un’altezza di , la V3 è destinata a subire test intensi nel prossimo anno, con l’obiettivo di renderla pronta per le prime missioni marziane; Starship V4 – Prevista per il volo nel 2027, V4 sarà ancora più grande e potente, con un’altezza impressionante di 142 metri e un totale di 42 motori Raptor. Questa sarà la versione finale destinata a portare l’umanità sul Pianeta Rosso.

Il piano per Marte: dal 2026 al 2033

La tabella di marcia di SpaceX per la colonizzazione di Marte è un piano a lungo termine e si basa sulla riutilizzabilità di Starship e su una frequenza di lancio senza precedenti.

2026 – Missioni di prova senza equipaggio: SpaceX mira a inviare le prime Starship senza equipaggio su Marte. L’obiettivo non è quello di colonizzare subito il pianeta, ma di testare la capacità di atterraggio e la sopravvivenza dei veicoli sulla superficie marziana;

SpaceX mira a inviare le prime Starship senza equipaggio su Marte. L’obiettivo non è quello di colonizzare subito il pianeta, ma di testare la capacità di e la sopravvivenza dei veicoli sulla superficie marziana; 2028-2029 – Inizio dell’infrastruttura: Le missioni successive, sfruttando la finestra di lancio di 26 mesi tra la Terra e Marte, mireranno a inviare le prime infrastrutture e attrezzature, inclusi i robot umanoidi Optimus di Tesla, per iniziare la costruzione della base;

Le missioni successive, sfruttando la finestra di lancio di 26 mesi tra la Terra e Marte, mireranno a inviare le prime infrastrutture e attrezzature, inclusi i robot umanoidi Optimus di Tesla, per iniziare la costruzione della base; 2030-2031 e oltre: SpaceX intende aumentare costantemente il carico utile per missione, inviando più attrezzature, rilevando risorse e producendo propellente in loco per i viaggi di ritorno. L’obiettivo è raddoppiare la quantità di carico utile per navetta entro il 2033, gettando le basi per una presenza umana autosufficiente.

Le sfide che rimangono

Nonostante i progressi, Starship non ha ancora raggiunto l’orbita terrestre, e rimangono 2 sfide tecnologiche fondamentali da superare per il successo delle missioni interplanetarie:

Trasferimento di propellente in orbita – Per raggiungere la Luna o Marte, una Starship deve essere rifornita in orbita terrestre da navi cisterna. Questa procedura, che prevede il trasferimento di propellente criogenico (metano e ossigeno liquidi) tra 2 veicoli in microgravità, non è mai stata dimostrata su larga scala. SpaceX punta a testarla già l’anno prossimo;

Per raggiungere la Luna o Marte, una Starship deve essere rifornita in orbita terrestre da navi cisterna. Questa procedura, che prevede il trasferimento di propellente criogenico (metano e ossigeno liquidi) tra 2 veicoli in microgravità, non è mai stata dimostrata su larga scala. SpaceX punta a testarla già l’anno prossimo; Scudo termico – La riusabilità totale del veicolo dipende dalla capacità del suo scudo termico di resistere ai rientri multipli. Le piastrelle, che proteggono Starship dall’intenso calore generato dall’attrito atmosferico, devono essere perfezionate per garantire l’affidabilità e la longevità del veicolo.

Il successo del 10° volo ha dimostrato la validità della strategia di sviluppo di SpaceX. Ora, con i dati raccolti, l’azienda è più vicina che mai a trasformare il sogno di un futuro multiplanetario in una realtà tangibile.