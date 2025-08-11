Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Turchia questa sera a poca distanza l’una dall’altra con epicentro nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir, nel nord-ovest del Paese, dove già nella serata di ieri si è verificato un sisma di magnitudo 6.2 che ha causato un morto e circa 30 feriti. Secondo i dati dell’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) citati dai media turchi, la prima scossa è stata di magnitudo 4,1 con una profondità di 11,9 chilometri, mentre la seconda di magnitudo 4,4 con una profondità di 8,7 chilometri.
Turchia, due nuove scosse di terremoto nel distretto di Sindirgi | DATI
Dopo il sisma di magnitudo 6.2 di ieri, registrate altre due scosse nella provincia di Balikesir. Nessun nuovo danno segnalato
MeteoWeb