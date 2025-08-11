Turchia, due nuove scosse di terremoto nel distretto di Sindirgi | DATI

MeteoWeb

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Turchia questa sera a poca distanza l’una dall’altra con epicentro nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir, nel nord-ovest del Paese, dove già nella serata di ieri si è verificato un sisma di magnitudo 6.2 che ha causato un morto e circa 30 feriti. Secondo i dati dell’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) citati dai media turchi, la prima scossa è stata di magnitudo 4,1 con una profondità di 11,9 chilometri, mentre la seconda di magnitudo 4,4 con una profondità di 8,7 chilometri.