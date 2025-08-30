Valle d’Aosta: colata detritica dal torrente Varère, riapre la strada per Bionaz

MeteoWeb

Riaperta oggi senza limitazioni la strada regionale 28 per Bionaz, dopo la colata detritica dal torrente Varère, che giovedì scorso aveva isolato il Comune dell’alta Valpelline. Quest’estate, il primo episodio di dissesto idrogeologico, nel tratto al confine con Oyace, si era verificato il 19 agosto, a seguito del quale la stessa strada era rimasta parzialmente chiusa fino al 27 agosto.