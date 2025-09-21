Allerta Meteo arancione in Liguria: domani scuole chiuse a Genova, La Spezia e Savona

Scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, in quasi tutta la Liguria a seguito dell’allerta meteo arancione per temporali emanata dall’agenzia Arpal dalla mezzanotte di oggi fino alla metà della giornata di domani. Numerosi sindaci sono già intervenuti o stanno emettendo ordinanze per sospendere in via preventiva le lezioni per motivi di sicurezza. Il Centro operativo comunale di Genova ha stabilito “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei centri di formazione, la sospensione dell’attività didattica nelle Università nel territorio comunale di Genova”.

Nel Comune della Spezia “sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, comprese le Università“. Scuole chiuse anche nel Comune di Savona.

